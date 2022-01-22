Украина укрепляет оборону американским летальным оружием

Украина получила первую партию летального оружия в рамках американской военной помощи. Самолёт ВВС США прибыл в киевский аэропорт «Борисполь» в субботу утром. В американском посольстве назвали это «демонстрацией поддержки суверенного права Украины на самооборону». Ранее в Киев прибыл британский военно-транспортный самолёт с противотанковым оружием.

Это происходит на фоне международной напряжённости, вызванной сосредоточением российских войск близ украинской границы. Госпогранслужба рапортует об укреплении оборонительных рубежей на востоке страны. Представитель ведомства Юрий Трубачёв говорит, что пограничники готовы к возможному нападению:

«У нас есть специально подготовленные для этого резервы. Кроме того на этой территории установлены камеры видеонаблюдения. Это даёт нам возможность оперативно обнаружить признаки агрессии и это даёт возможность вовремя предупредить подразделения вооружённых сил, которые придут нам на помощь и пришлют подкрепление».

Российское министерство обороны тем временем сообщает об отправке военной авиации и сухопутных подразделений для проведения учений на белорусской территории. До этого, по оценкам Киева и Берлина, Россия сосредоточила около сотни тысяч военнослужащих у границ Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что опасается различных негативных сценариев развития событий, в частности, того, что Москва оккупирует Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения.

В Кремле отвергают обвинения в подготовке к агрессии и называют это «мерами предосторожности» в условиях осложнения отношений с НАТО.