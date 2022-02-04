"Евросоюз готовит ответ на возможное вторжение России на Украину, выбирая между дипломатией и санкциями", - сказала в интервью Euronews Урсула фон дер Ляйен. Вопросы председателю Еврокомиссии задавала в Брюсселе Эфи Кутсокоста, указав вначале на сохранение напряженности на российско-украинской границе:

Euronews: Мы не видим никаких признаков деэскалации. Напротив, мы видим, что и США, и Россия стягивают больше войск с обеих сторон. Видите ли вы, что дипломатия потерпела неудачу и что Европа скатывается к настоящей войне?

Фон дер Ляйен: Мы никогда не должны отказываться от работы над дипломатией. Этот кризис создала Россия, а мы делаем всё, чтобы дипломатия и диалог были успешными. Но мы также очень чётко понимаем, что в случае любой дальнейшей военной агрессии России против Украины, для России будут серьёзные последствия, и она заплатить огромную цену. Мы подготовили очень жёсткий и всеобъемлющий пакет санкций.

Euronews: Расскажите подробнее об этом пакете санкций.

Фон дер Ляйен: Он ограничил бы доступ России к финансовым рынкам Евросоюза. Он ограничил бы доступ России к важнейшим товарам и технологиям, в которых она нуждается и которые не могут быть легко поставлены и заменены. Поэтому в интересах России должна быть деэскалация.

Euronews: Может ли Европа реально позволить себе ввести санкции, которые поставят под угрозу поставки ей энергоресурсов?

Фон дер Ляйен: Действительно, это была бы тяжёлая ситуация. Но мы сделали свою домашнюю работу, мы интенсивно работаем над предотвращением такой ситуации и подготовкой к ней. Я установила партнёрство по энергетической безопасности с президентом Байденом. На следующей неделе состоится саммит по этой энергетической безопасности. Разумеется, мы разговаривали со многими поставщиками сжиженного газа по всему миру. Они очень заинтересованы в том, чтобы заполнить место, которое оставит Россия.

Euronews: Наконец, я хотела бы спросить вас о Евросоюзе как о блоке. Мы видим, что отдельные государства-члены проявляют собственную инициативу. Например, премьер-министр Венгрии посетил Москву и президента Путина. Орбан публично назвал российские требования разумными, а санкции бессмысленными. Итак, какие рычаги воздействия есть у ЕС как блока на данном этапе, в этом глобальном кризисе?

Фон дер Ляйен: Внутри ЕС существует единство и сплочение рядов. Что касается Венгрии, то до сих пор она всегда поддерживала санкции против России и заявляла, что, конечно, сохранит единство ЕС, если будет необходимо действовать.