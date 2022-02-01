Россия: "Разговоры о войне - провокация"

США рассчитывают на избрание Россией переговорного пути для разрешения украинского кризиса. Об этом американские дипломаты заявили на созванном накануне заседании Совбеза ООН. Идея, которую подтвердили лично президент Байден. "Сегодня в ООН мы изложили все аспекты российской угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы призывали и призываем к дипломатии как к лучшему сценарию. Но поскольку Россия продолжает наращивать присутствие у рубежей Украины, мы готовы к любому повороту".

Страны Запада обеспокоены информацией о передвижении российских войск у границ Украины. Они не исключают, что Москва может планировать вторжение - несмотря на многочисленные заверения российских властей в обратном. Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН, отметила: "Недавно Россия пригрозила предпринять военные действия, если требования не будут выполнены. Если потом она вторгнется на Украину, мы не сможем сказать, что не предвидели этого, и последствия будут ужасающими".

Василий Небензя, постпред России в ООН, обратился к участникам заседания так: "Разговоры о войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет, как будто хотите сделать реальностью ваши домыслы".

Тем временем в Европе отмечается беспрецедентная дипломатическая активность. Президенты России и Франции провели второй телефонный разговор за 4 дня. В СМИ сообщается, что стороны обсуждали юридически обязывающие гарантии безопасности.

Ранее Россия просила такие гарантии у НАТО, в том числе и с упоминанием нерасширения на Восток.Запрос, который западный блок ожидаемо не удовлетворил, однако сформулировал контрпредложения. По сообщениям, Москва уже отправила на них ответ.