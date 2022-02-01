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мир

Россия: "Разговоры о войне - провокация"

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 Екатерина Гусева
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Россия: "Разговоры о войне - провокация"
Авторское право  Photo : Richard Drew (Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

США рассчитывают на избрание Россией переговорного пути для разрешения украинского кризиса. Об этом американские дипломаты заявили на созванном накануне заседании Совбеза ООН. Идея, которую подтвердили лично президент Байден. "Сегодня в ООН мы изложили все аспекты российской угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы призывали и призываем к дипломатии как к лучшему сценарию. Но поскольку Россия продолжает наращивать присутствие у рубежей Украины, мы готовы к любому повороту".

Страны Запада обеспокоены информацией о передвижении российских войск у границ Украины. Они не исключают, что Москва может планировать вторжение - несмотря на многочисленные заверения российских властей в обратном. Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН, отметила: "Недавно Россия пригрозила предпринять военные действия, если требования не будут выполнены. Если потом она вторгнется на Украину, мы не сможем сказать, что не предвидели этого, и последствия будут ужасающими".

Василий Небензя, постпред России в ООН, обратился к участникам заседания так: "Разговоры о войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет, как будто хотите сделать реальностью ваши домыслы".

Тем временем в Европе отмечается беспрецедентная дипломатическая активность. Президенты России и Франции провели второй телефонный разговор за 4 дня. В СМИ сообщается, что стороны обсуждали юридически обязывающие гарантии безопасности.

Ранее Россия просила такие гарантии у НАТО, в том числе и с упоминанием нерасширения на Восток.Запрос, который западный блок ожидаемо не удовлетворил, однако сформулировал контрпредложения. По сообщениям, Москва уже отправила на них ответ.