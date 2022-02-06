Ситуация вокруг Украины: переговоры и предупреждения

Президенты России и Франции встречаются в понедельник в Кремле. Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудят, в первую очередь, вопрос гарантий безопасности для РФ. В преддверии визита Макрон в интервью французским СМИ выразил убеждение, что нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией невозможно. По мнению наблюдателей, президент Франции надеется получить в Москве сигнал о деэскалации. Накануне встречи он обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом США Джо Байденом.

Лидер Белого дома, в свою очередь, в понедельник проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В Берлине заявляют, что Германия не будет поставлять Украине летальное оружие, но может направить дополнительные силы в Литву.

"Мы туда едем не кофе пить, а принимать реальные, тяжелые и важные меры, и на этот раз в ситуации кризиса. И думаю, что мы всегда должны отчетливо говорить, что это делается для предотвращения войны. Это очень серьезный вопрос, это мой долг перед гражданами нашей страны, я чувствую себя ответственным, в том что касается мира в Европе и наших союзников", — сказал канцлер.

Перед вылетом в Вашингтон Шольц предупредил, что Россию ждут серьезные последствия в случае обострения кризиса. Москву он посетит 15 февраля.

В Кремле заявляют от отсутствии планов вторжения на Украину. Но Киев обеспокоен сосредоточением российских войск на границе.