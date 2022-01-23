Страны Балтии окажут Украине военную помощь

Латвия, Литва и Эстония предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Поодержка оказывается после того, как США разрешили передачу оборудования американского производства третьим странам.

В субботу Украина получила первую партию летального оружия в рамках американской военной помощи. В американском посольстве назвали это "демонстрацией поддержки суверенного права Украины на самооборону".

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поставки оружия не способствуют снижению напряженности.

Между тем Лондон обвинил Москву в намерении привести к власти на Украине пророссийских политиков. В МИД России назвали эти заявления провокационными.

В Киеве в субботу прошла акция, приуроченная ко Дню соборности. Ее участники выстроились живой цепью по обе стороны Днепра, символизируя тем самым объединение восточной и западной Украины. Митинг называют демонстрацией солидарности на фоне эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Виктория, участница акции: "Несмотря на всю пропаганду, несмотря на вводящую в заблуждение российскую информацию, и давление президента Владимира Путина, Украина едина".

Дарья, участница акции: "В прошлом Украину уже пытались разделить. Мы сделали выводы. Мы не дадим нас расколоть".

В Москве подчеркивают, что Россия ни для кого не представляет угрозы и отвергают обвинения в подготовке к агрессии в отношении Украины.