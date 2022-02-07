Германия: особая позиция в конфликте между Западом и Россией

Германия в конфликте между Россией и Западом занимает особою позицию из-за тесных энергетических и экономических связей с Москвой. Так, на прошлой неделе экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера выдвинули в совет директоров "Газмпрома".

Нынешний глава кабинета Олаф Шольц в понедельник отправился в Вашингтон, на следующий день обсуждает происходящее с лидерами Франции и Польши, а через неделю планирует посетить сперва Киев, затем Москву.

На словах руководство Германии, в том числе глава правительства, следуют общим западным курсом, заявляя о неизбежности суровых санкций. Но в то же время и настаивают на использовании всех возможных дипломатических резервов.

Действия же Германии порой сильно противоречат шагам Европы и НАТО: так, Берлин не только категорически отказался поставлять Киеву оружие, но и запретил Эстонии отправлять туда гаубицы советского производства, которые когда-то стояли на вооружении ещё в ГДР.

Утверждается, что Германия получает из России 40% нефти и 55% газа. И эти показатели лишь вырастут, если начнётся работа газопровода "Северный поток – 2", но пока немецкий регулятор не даёт разрешения на пуск.

При этом в августе прошлого года ещё Ангела Меркель заявила, что уже к 2045 году Германия откажется от газа полностью или почти полностью. Пока же альтернативы ограничены: до конца этого года в стране должны остановиться последние действующие АЭС.

При этом открыто заявлено, что Шольц и Байден в Вашингтоне обсуждают в том числе и альтернативные способы поставок газа в Европу.