Евросоюз и США содействуют подготовке Украины к обороне

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: Это была еще одна неделя напряженной дипломатии с целью избежать полномасштабного военного конфликта между Россией и Украиной. Тем не менее, казалось, что Запад всё больше готовился именно к этому: к войне.

В то же время Россия снова отрицала наличие у неё каких-либо планов вторжения на Украину. Но затем был сюрреалистический момент в эксклюзивном интервью Euronews с послом России в ЕС Владимиром Чижовым.

Кроме ядерной войны

Эфи Кутсокоста: Что, все варианты для вас на столе, включая военную эскалацию...?

Чижов: Не ядерная война, нет. (смеётся)

Эфи Кутсокоста: Хорошо это знать...

Получается, что Россия может нанести Украине не ядерный удар, а обычный. Кто знает.

Тем временем Украина получила партию американской военной техники для укрепления своей обороны: оружия, боеприпасов и другого оборудования. Европейские страны тоже прилагают усилия – например, Чешская республика.

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский:

«Правительство единогласно одобрило предложение министра обороны о безвозмездной передаче 4006 единиц 152-мм артиллерийских снарядов правительству Украины в ответ на просьбу Украины о поддержке ее обороны».

Мягкая и осторожная Германия

Что касается поставок оружия на Украину, то не все в Европейском Союзе с этим согласны. Германия, например, и без того мягкая в отношении антироссийских санкций, отказывается идти навстречу, ссылаясь на давнее политическое правило в этой стране.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт:

«Правительство Германии ясно договорилось, что мы не будем посылать никакого летального оружия, никаких вооружений, в кризисные зоны, не желая ещё больше разжигать эти конфликты. Я считаю, что это правильный путь и в данном случае».

Тем не менее Берлин не сидит сложа руки. Та же министр обороны с гордостью объявила об отправке Украине 5 тыс касок - из 100 тыс, запрошенных украинским правительством, сообщают местные СМИ.

Всё это говорит о том, что Украина идёт к какому-то столкновению в скором времени. Как с этим справляются украинцы? Чувствуется ли в Киеве приближения "Судного дня"?

Наш собеседник - Александр Сушко, исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» в Киеве.

Россия хочет подорвать доверие к НАТО и Западу

Гробе: Итак, расскажите об атмосфере в эти дни на Украине. Волнуются ли люди, боятся, или они спокойны и расслаблены?

Сушко: Я думаю, что люди более-менее знакомы с ситуацией. Однако уровень тревоги, наверное, самый высокий за последние 7-8 лет.

Гробе: Москва хочет ограниченного суверенитета для Украины и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Вы обеспокоены тем, что Запад в конечном итоге пойдет на уступки ради спасения мира?

Сушко: Я думаю, что требование остановить расширение НАТО является своего рода дымовой завесой для Москвы. На самом деле, она борется против общего влияния демократического Запада на Восточную Европу. Москва хочет построить свою собственную сферу интересов, в которой внутренняя и международная политика соседних государств определялась бы только Россией. Так что НАТО - это всего лишь малая часть, малый предмет на столе, может быть, самый символичный, но не единственный. Россия ищет способ подорвать доверие к альянсу и всему Западу.

Гробе: На Западе обсуждаются дальнейшие поставки оружия в Украину. Будет ли это иметь значение, учитывая российскую военную мощь?

Сушко: Бесспорно, российские и украинские военные силы асимметричны. Украина никогда не будет иметь того уровня военной мощи, который есть у России. Но поставки - это в первую очередь проявление солидарности. Во-вторых, по-моему, есть смысл поставить это оружие. Россия понимает, что с этим оружием цена вторжения будет существенно выше, особенно если речь идет о оружии, которое способно поразить их авиацию и танки, а это основная сила российских военных.

Гробе: Если Россия вторгнется на Украину, каковы дальнейшие планы Кремля? Украину просто аннексируют? Или Москва установит марионеточное правительство?

Сушко: Трудно сказать, чего они хотят. Но по-моему, они все равно потерпят неудачу. Они не могут реально рассчитывать на полную оккупацию. У России недостаточно ресурсов, чтобы обеспечить оккупацию самой враждебной к себе страны с самым враждебным населением. Для этого нужны огромные ресурсы, которых у России, наверное, нет. Но я думаю, они попытаются навязать что-то вроде большой боснийской модели, нефункционирующее государства, которое будет состоять из нескольких частей. Некоторые из этих частей будут под контролем России, но в целом это государство не будет функционировать. Это будет несостоявшееся государство.

Живая цепь украинцев

Тем временем в Киеве люди выстроились живой цепью на ежегодном Дне народного единства, приуроченного к годовщине объединения страны в 1919 году. Тогда территории восточной Украинской Народной Республики и Западной Украинской Народной Республики подписали Акт создании единого государства.

На этой неделе сотни людей держали 30-метровый национальный флаг, собравшись на обеих берегах Днепра, чтобы продемонстрировать единство страны. Конечно, митинг был также демонстрацией солидарности в условиях напряженности на границе и выражением надежды на то, что мир в конечном итоге восторжествует".