Что год грядущий Евросоюзу готовит?

В этом выпуске программы "О положении Союза" мы поговорим об ожиданиях ЕС на 2022 год. Рассмотрим планы Еврокомиссии и ключевые события, на которые стоит обратить внимание. Но сначала спросим у евродепутатов, чего они ждут от нового года?

Хильде Вотманс, депутат Европарламента, Нидерланды:

"Я желаю, чтобы люди задышали свободно, и чтобы мы смогли вновь жить, как раньше, без масок и не боясь заразиться. Много жду от председательства Франции. С радостью восприняла заявление Макрона о том, что он ратует за создание европейской армии. Хочется, чтобы в вопросе защиты мы смогли сделать большой шаг вперёд. В контексте внешней политики, я рассчитываю на то, что мы сможем снова взаимодействовать с Россией - с нашим большим соседом. И что у нас появится новая стратегия в отношениях с Китаем. Да, проблем много. Я очень надеюсь на то, что комиссия, Евросовет и парламент объединятся и выступят единым европейским фронтом в защиту интересов ЕС. Это моё самое большое пожелание на 2022 год".

Сергей Лагодинский, депутат Европарламента, Германия:

"Этот год во многом будет решающим, как, впрочем, и последующие для всех нас - для климата, потому что мы должны остановить глобальное потепление. Думаю, что с новым правительством Германии динамика будет иной, потому что там больше представителей "зелёных". Ещё будет запуск "Северного потока-2" - летом, как ожидается. Опять же возникнет много геополитических вопросов и вопросов по поводу климата <...> Мы на верном пути к тому, чтобы стать, своего рода, цифровым хабом, глобальной цифровой площадкой, где действовали бы правила и нормы при всей открытости инновациям".

Роберта Метсола, депутат Европарламента, Мальта:

"Здесь у нас очень суетно, все волнуются по поводу второй половины срока полномочий. В вопросах климата наш институт должен быть в авангарде, на позиции лидера. Но после того, как мы обсудим и примем эти законодательные акты, роль парламента будет в том, чтобы гарантировать успешное проведение переговоров, завершением которых станет разработанное законодательство. <...> Чего мы желаем, так это обновлённого парламента. Чтобы взор был устремлён вперёд, в будущее, а в политике применялись современные подходы".

Повестка Еврокомиссии на 2022-й

Год предыдущий оставил Еврокомиссии много нерешённых вопросов. На первом плане - "Зелёная сделка". В разработке меры по сокращению вредных выбросов большегрузным автотранспортом. Также в ЕС ожидаются дебаты о мерах по энергопереходу. Страны-члены будут работать над достижением энергетического баланса. Германия и Бельгия - путём отказа от атомной энергетики, Франция - применением новых экологических стандартов на предприятиях.

Что касается "брексита", разрешение спора по североирландскому протоколу отсрочено. Стороны надеются прийти к соглашению в 2022 году.

Марош Шефчович, вице-председатель Еврокомиссии:

"В случае с Северной Ирландией, зная историю и учитывая, насколько трудными были последние четыре-пять лет, я считаю, что мы должны очень ответственно относиться к этой теме. Хотим ли мы перезапустить весь переговорный процесс? Хотим ли мы продвигать меры, которые лишат Северную Ирландию исключительной возможности быть частью обоих рынков одновременно? Хотим ли мы вернуть этот сложный вопрос в и без того полные драмы политические дебаты? Я считаю, что мы можем добиться и большего. Я уверен, что всё может получиться, и я готов над этим работать".

Для американских IT-гигантов 2022 год может изменить правила игры.

Растущее беспокойство по поводу роли соцсетей в поляризации общества и распространении дезинформации, толкает ЕС на разработку и приятие законов в ускоренном режиме, чтобы деятельность таких компаний, как Meta (ранее - Facebook) была подконтрольной.

Закон о цифровых услугах обозначен как приоритет председательства Франции в Евросоюзе, которое начинается 1 января.

Что касается COVID-19, в ряде стран-членов вступают в силу меры, направленные на уменьшение числа невакцинированных. Единого для всего ЕС подхода нет: страны действуют по своему усмотрению.

Стелла Кириакидес, Еврокомиссар по вопросам здравоохранения:

"Программа вакцинации - в компетентности государств-членов. Мы обсуждаем её, и власти, исходя из положения дел на местах, вносят свои коррективы. Единого универсального решения нет. Есть главный посыл. Он заключается в том, что гражданам нужно доверять науке и делать прививки".

Но когда же это закончится? Вопрос, который волнует всех.

Марк ван Ранст, главный вирусолог Бельгии:

"При пандемии нужно всегда быть готовым к неожиданностям. Это как большая книга, в которой много глав. И исходя, из того, что мы уже видели, можно сделать вывод: о чём последняя глава - мы ещё не знаем".

Культурная программа-2022

Сюрпризы и неожиданности в новом году, конечно, будут. Но есть события, к которым можно и нужно подготовиться.

В июле фанаты футбола будут следить за женским Чемпионатом Европы. Он пройдёт в Англии. А в декабре Катар примет мировое первенство по футболу среди мужчин.

Любителям кино на заметку: приключенческий боевик "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом. Фильм, съёмки которого из-за пандемии неоднократно приостанавливались, а релиз переносился, осенью наконец -то увидят зрители.

Не пропустите ежегодный песенный конкурс "Евровидение". Грандиозное шоу состоится в мае в Турине. В прошлом году в Италию главный приз - хрустальный микрофон - привезла группа Maneskin.

И не будем забывать события нашей - личной жизни. Быть может, вы скоро выходите замуж, бежите марафон или празднуете юбилей. Всего самого лучшего вам, жители Европы, в Новом году!