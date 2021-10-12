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Брюссельское бюро

Великобритания угрожает выйти из Североирландского протокола

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 Christopher Pitchers
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Великобритания угрожает выйти из Североирландского протокола
Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Великобритания угрожает выйти из Североирландского протокола, если он не будет пересмотрен.. Эта юридически обязывающая договорённость позволяет Северной Ирландии оставаться и в едином рынке для товаров Евросоюза, и в составе Соединённого Королевства. Благодаря ей, по острову Ирландия не восстановлена государственная граница, что могло бы подорвать мирное соглашение между сторонниками и противниками британского правления в Ольстере.

В своей речи в Лиссабоне министр по вопросам "брексита" Дэвид Фрост обвинил Брюссель в попытке вернуть Лондон под свой контроль:

«По широко распространённому в Соединённом Королевстве мнению, Евросоюз пытается использовать Северную Ирландию, чтобы подтолкнуть политические силы Великобритании к отмене результата референдума 2016 года или, по меньшей мере, сохранить наши тесные связи с ЕС. Выполнение протокола приносят нам слишком больше потери в момент, когда руки Великобритании на переговорах связаны. Он не может оставаться в нынешней форме".

Евросоюз обвиняет Великобританию в том, что торопять из него выйти, она недобросовестно согласовала протокол, и с тех пор не выполняла его полностью. Фрост, который вел переговоры, признаёт, что подписал документ, зная, что он не совсем отвечает национальным интересам:

«Мы знали, что некоторые аспекты протокола в его нынешнем виде, когда мы согласовывали их в октябре 2019 года, - мы знали, что они проблематичны. Мы их особо не поддерживали, но согласились с ними, потому что это было правильным поступком для страны в целом, учитывая более широкие политические дебаты и необходимость осуществить «брексит». Протокол не работал, как надеялось большинство людей, Оказалось, что мы были правы, и это были рискованные предложения. Поэтому нам пришлось к ним вернуться».

Брюссель должен в среду изложить свои предложения о том, как сделать протокол более выполнимым. При этмо Евросоюз настаивает на том, что соглашения о «брексите» не подлежат пересмотру.