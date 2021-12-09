Amazon оштрафовали на 1,3 млрд евро в Италии

Антимонопольное ведомство Италии оштрафовало Американский гигант интернет-торговли Amazon на рекордную суму в 1,3 млрд евро. Рыночный регулятор посчитал, что Amazon, пользуясь доминирующим положением, продвигает свои логистические услуги, тем самым нарушая Статью 102 Договора о функционировании Евросоюза, направленную на предотвращение злоупотреблений со стороны крупных компаний

В ведомстве решили, что Amazon наносит ущерб конкурирующим операторам, оказывающим услуги в сфере электронной торговли.

В Брюсселе заявили, что данное решение принято в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией, которая проводит в отношении Amazon два расследования.

В конце ноября итальянское надзорный орган оштрафовал цифровые платформы Amazon и Apple на 69 миллионов евро за нарушение норм конкуренции. Санкциям подверглось соглашение, подписанное в 2018 году, которое исключает на итальянском сайте Amazon ряд продавцов Apple, не авторизованных компанией.