Европейский союз пытается ограничить влияние на свои страны технологических гигантов, таких как Google или Facebook. Для этого предложентак называемоый "Закон о цифровых рынках". Его обсудили во вторник в Страсбурге депутаты Европарламента, указав на факты недобросовестной практики со стороны заокеанскх конкурентов. Голосование по этому документу состоится в среду.

Докладчик из Германии обосновал необходимость запретить крупным онлайн-компаниям заниматься в ЕС определенной коммерческой деятельностью:

«За последние 11 лет европейцы не очень успешно соперничали в сетях с американцами и почти всегда от них отставали, - сказал Андреас Шваб. - Нас во многом обходят такие компании, как Apple, Google или Facebook. Еврокомиссии нужно говорить с ними заранее, ещё того, как они выйдут на новые рынки, до того, как они представят новые бизнес-модели. Это будет очень позитивно для потребителей и пользователей, потому что бизнес-модели должны быть справедливыми и равноправными, а такое не всегда было в прошлом "

Кто же, по мнению Еропарламента, должен выявлять нечестную конкуренцию? Это так называемые "провайдеры услуг базовой платформы" - то есть поисковые системы, магазины приложений, социальные сети и т. д.

Что им нельзя делать? Запрещать или поддерживать определенную услугу; препятствовать совместимости разных платформ; мешать коммерческимм службам передавать созданные ими данные своим клиентам.

В случае несоблюдения этих условий, на компанию могут быть наложены штрафы в размере до 10% от её оборота. А в случае систематического нарушения правил могут применяться чрезвычайные меры, такие как обязательство продать часть активов компании.

Представитель Европейской ассоциация потребителей призывает и дальше теснить конкурентов из США:

"Вам нужно иметь возможность использовать свой собственный сервис обмена сообщениями, чтобы общаться со своими сверстниками, с семьей и друзьями, через него, а не через WhatsApp, - сказал Агустин Рейна. - Еще одним улучшением была бы возможность выбирать европейскую поисковую систему. А пока нас постоянно подталкивает к поисковику Google сама Google".

Компании высоких технологий из Соединённых Штатов утверждают, что новые правила препятствуют инновациям. Но Евросоюз убежден, что защита прав пользователей приведёт к усилению демократии, ведь странами и обществами должны управлять не корпорации, а народные избранники.