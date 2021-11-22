В процессе выхода из Евросоюза Великобритании стороны не успели согласовать все детали своих будущих экономических отношений. Они не определили новый статус Северной Ирландии, которая остаётся и в таможенном союзе ЕС, и в составе Соединённого Королевства, что препятствует упорядоченному перемещению товаров. Переговоры Брюсселя и Лондона продолжаются, но без особого прогресса.

Глава Союза фермеров Ольстера призывает их участников проявлять терпение и мудрость:

«Я не предвижу, что кто-то победит в торговой войне, хотя такое может произойти, - говорит Виктор Честнатт. - Я не завидую той стране, которая развяжет торговую войну и попытается бросить в неё свою промышленность, сельское хозяйство, а их работников использует в качестве пешек в крупной игре. Я думаю, что в наши дни такое было бы совершенно неправильно. Не думаю, что обществу это понравится ».

Великобритания угрожает приостановить действие Североирландского Протокола. Это часть соглашения об «брексите», которая позволяет избежать восстановления государственной границы по острову Ирландия. Если Великобритании будет слишком невыгоден досмотр её товаров и бюрократические формальности при пересечении ирландского моря, если будет несли убытки её коммерция или если, в более широком смысле, усилится влияние на Белфаст Дублина, может привести в действие статью 16-ю этого протокола.

Управляющий компанией "Британская логистика" считеет, что тогда будут упущены проявившиеся возможности:

«Мы проводим регулярные встречи с правительствами Канады и Соединённых Штатов, - сказал Симус Лехени. - Они видят в Северной Ирландии большой потенциал, потому что у неё есть двойной доступ и к ЕС и к Великобритания. Это уникальное преимущество. Поэтому мы, как бизнес-сообщество, предостерегаем правительство от выхода из Североирандского Протокола путём применения статьи 16-й. Давайте, наконец, заставим работать то, что было достигнуто с ЕС».

До «брексита» жители обеих частей Ирландии находились в одной "европейской семье". Ещё раньше, в 1998 году, сторонники и противники британского правления, протестанцы и католики, заключили соглашение Страстной пятницы, которое положило конец 30 годам братоубийственного конфликта. Теперь республиканцы могут снова требовать воссоединения с Ирландской Республикой.

Представитель лоялистов отмечает обострение межобщинной и межконфессиональной напряжённости:

«Люди идут на довольно радикальные меры, чтобы выразить свое разочарование и гнев по поводу Протокола Северной Ирландии. Я не верю, что это правильный путь, - сказал Уинстон Ирвин. - Мы видели, чем оборачивались подобные истории. Получилось плохо, когда люди выходили с огнестрельным оружием на улицы Северной Ирландии. Мы знаем, что это не даёт хороших результатов».

Брюссель настивает на том, чтобы арбитром при урегулировании его споров с Лондоном служил Европейский Суд в Люксембурге. Британское правительство теперь требует исключить такое положение из Североирландского Протокола. Руководство Евросоюза угрожает в ответ применить некие санкции.

Опрос, проведенный в Университете Белфаста Квинс, показал, что это противостояние не вызывает особой озабоченности среди студентов и преподавателей.

Тем временем, деловым кругам по разным берегам Ла-Манша и Ирландского моря приходится сотрудничать в обстановке неопределённости.