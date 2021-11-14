Климатический саммит в Глазго: "Индии и Китаю предстоит объясниться"

Мировые лидеры, эксперты и экоактивисты оценивают итоги 26-ой Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Одни считают саммит провальным из-за мягких формулировок в итоговом документе. Другие верят, что именно на этом форме прозвучал погребальный звон по угольной энергетике - главному источнику выбросов парниковых газов. По инициативе Индии требование "ускорить поэтапный отказ от угля" было заменено на "поэтапное сокращение" его использования.

Алок Шарма, председатель COP 26: "Мы впервые говорили об угле в рамках климатического саммита. Я думаю, что это безусловно исторический момент. Однако Индии, а так же Китаю, придется объясниться со странами, наиболее подверженными последствиям климатических изменений. А вы видели реакцию этих государств на внесенные в финальную декларацию поправки".

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, нужен поэтапный отказ от угля. Он вновь призвал выполнить обязательство по выделению 100 миллиардов долларов для поддержки развивающихся стран в борьбе с климатическим кризисом и переходом к "зеленой энергетике". С Гутерришем согласен Франс Тиммерманс, заместитель председателя Европейской комиссии:

"Речь идет о сотнях тысяч людей, у которых есть работа. Представьте, что им говорят: "У вашей отрасли нет будущего". Поэтому мы должны убедиться, что мы это будущее для них создадим, обеспечим справедливый энергетический переход, и достаточные инвестиции в новые отрасли. Для развивающихся стран это непосильная задача, если ее решать ее в одиночку".

Тексты итоговых документов саммита в Глазго делегатам почти 200 стран удалось согласовать с опозданием на сутки. Критики считают, что принятых на конференции обязательств недостаточно для того, чтобы удержать рост глобальной среднегодовой температуры на планете до 1,5 градусов по Цельсию к концу XXI века.