Программа "О положении Союза": без сотрудничества стран пандемию не остановить

Программу "О положении Союза" ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

И без того натянутые отношения между Западом и Россией на этой неделе только ухудшились. Лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом советских времен. Такое заявление сделало правительство Германии. Исследования специальной военной лаборатории лишь подтвердили версию врачей берлинского госпиталя Charité.

Канцлер Германии Ангела Меркель, всегда тщательно подбирающая слова, теперь стала жестче в отношении Москвы. Она прямо заявила, что Навальный стал жертвой преступления, и его хотели заставить молчать.

По словам Меркель, в связи с этим покушением на убийство возникли серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только российское правительство.

Меркель, должно быть, разочарована, что Путин до сих пор не проявил гибкости. Дело в том, что какое бы влияние она ни имела на президента России, оно, похоже, потеряло силу. Учитывая, что длительное пребывание у власти Меркель подходит к концу в следующем году, Путин вполне может почувствовать смелость и продолжать делать все, что захочет, игнорируя канцлера Германии.

Доверие Запада к Путину стремится к нулю. Совсем недавно мы снова это наблюдали в реакции на действия России по борьбе с COVID-19. Путин сообщил о разработке "национальной вакцины". Западные эксперты сразу же выразили скептицизм, поставив под сомнение ее безопасность и эффективность.

Однако этот эпизод продемонстрировал тревожную тенденцию: когда дело доходит до разработки вакцины, международного сотрудничества нет. Вместо этого "каждый сам за себя". И Путин, и Трамп, и китайцы.

По крайней мере, Евросоюз пытается действовать сообща. На этой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о вкладе ЕС в инициативу ВОЗ по обеспечению справедливого доступа к будущей вакцине всех стран, особенно бедных.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии

"Ни одна страна, ни один континент не могут победить коронавирус в одиночку. Мы должны объединить усилия. Ясно одно: мы не будем в безопасности до тех пор, пока все люди, здесь в Европе и в мире, не будут в безопасности. Нам нужна сплоченность всей планеты".

Интервью с Томасом Бойки, директором Глобальной программы здравоохранения Совета по международным отношениям в Вашингтоне.

Штефан Гробе: Сейчас у международного сообщества нет скоординированного плана по распределению будущей вакцины по всему миру. Напротив, мы видим своего рода подход "моя страна – прежде всего". Какими могут быть последствия такого отказа от сотрудничества?

Томас Бойки: Таких последствия три. Во-первых, это, конечно, сам вирус, который не знает границ. Если мы займем националистическую позицию в отношении вакцины, то не сможем остановить распространение пандемии. Второе последствие – экономическое. Каждая страна, даже та, что преуспела в борьбе с пандемией, пострадала от экономических последствий, потому что все мы взаимосвязаны, и наши экономики тоже взаимосвязаны. Третье последствие – геополитическое. Если богатые страны создадут запасы вакцины на раннем этапе и не захотят делиться, то другие страны будут ждать. Это может затруднит сотрудничество в решении глобальных проблем в будущем.

Штефан Гробе: То есть вы считаете, что отсутствие координации может усилить пандемию?

Томас Бойки: Совершенно верно! Если, например, моя страна, Соединенные Штаты, будет стремиться вакцинировать всех, прежде чем поделиться, то первые дозы не будут доступны медицинским работникам или наиболее уязвимым группам населения в других странах.

Штефан Гробе: Пока никто не знает, подействует ли первая вакцина лучше всего. Со временем может потребоваться общих вклад в ее улучшение. Разве это не должно быть стимулом для правительств делиться информацией и объединять ресурсы?

Томас Бойки: Отличный вопрос! Вероятно, появится несколько вакцин. Сейчас восемь формул находятся на поздней стадии клинических испытаний. Ранние вакцины вряд ли будут наиболее эффективными. Поэтому, если Соединенные Штаты или, например, какая-то европейская страна имеет доступ к ранней вакцине, это не означает, что позднее у нее будет доступ к более поздней и более эффективной вакцине.

Штефан Гробе: Есть ли шанс повернуть вспять нынешний национализм в отношении вакцины, учитывая, что в будущем году появятся работающие формулы?

Томас Бойки: У нас заканчивается время, по крайней мере, на разработку первой вакцины. Если страны захотят выделить на это ресурсы, то такой вариант возможен. Если опыт накопления вакцины в отдельных странах приведет к негативным последствиям, то, возможно, они согласятся сотрудничать. Лучше бы мы смогли начать работать вместе как можно раньше.

Если глобальная пандемия, затронувшая жизни миллионов людей по всему миру, не может объединить страны, то что тогда может?

На этой неделе начался судебный процесс по делу о терактах 2015 года в Париже. 12 человек были убиты во время нападения на офис сатирического журнала Charlie Hebdo. Позднее были убиты еще пять человек. Нападение джихадистов потрясло Францию, но в то же время укрепило решимость страны не сдаваться, если на кону стоит свобода прессы и другие свободы.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на этой неделе в Ливане.

Эммануэль Макрон, президент Франции

"Я здесь для того, чтобы защищать свободу. Не мне определять выбор журналистов. Я могу только сказать, что во Франции мы можем критиковать правительство, президентов и кощунствовать".