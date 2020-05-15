Мечты европейцев о летнем отпуске могут сбыться

Программу «О положении Союза» ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

Эта неделя принесла некоторую надежду европейцам, которым не терпится выйти из самоизоляции. Их мечта об очередном летнем отдыхе может в итоге сбыться.

После того, как жителям большинства стран ЕС было снова разрешено покупать многие товары и услуги, Еврокомиссия обнародовала предложения о постепенном открытии границ и туристических направлений. Брюссель настаивает на многочисленных мерах предосторожности, но поставлена четкая задача - позволить гражданам наслаждаться лучшим временем года.

Экскурсоводы, на работу!

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон проявил заботу о миллионах тружеников туриндустрии:

«Им срочно нужно вернуться на работу, и они все хотят вернуться на работу. И нам всем нужно, чтобы они срочно вернулись на работу. Вся наша европейская экономика зависит от нашей способности вернуться к работе».

Чтобы было ясно: ученые всё ещё предупреждают, что преждевременное завершение локдаунов может увеличить риск второй инфекционной волны.

До сих пор люди проявляли большую дисциплину и понимание в отношении карантинных мер, но теперь общественность всё больше требует снова включить экономику.

Сотрудники различных отраслей хозяйства вышли на улицы, чтобы выразить свою обеспокоенность перспективой потерять работу - индустрия туризма является лишь одной из них.

Усиление всевозможного неравенства

Правительства могут помочь, да, но растёт понимание того, что в пост-кризисной Европе будет больше неравенства.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что и на едином рынке разные страны ведут себя по-разному:

«У каждой страны Евросоюза есть свое фискальное пространство, поэтому использование государственной помощи также очень отличается от страны к стране. А сейчас мы начинаем наблюдать различное поведение игроков на едином рынке».

Не только растущее экономическое неравенство рискует стать характерной чертой наших обществ. Существует также опасность того, что к людям по всей Европе будет по-разному применяться закон.

Депутаты с подозрением относятся к Венгрии

На этой неделе Европарламент вновь почувствовал острую необходимость обсудить гражданские права в Венгрии. Дебаты начались после того, как несколько венгров были задержаны в соответствии с чрезвычайным законом. Он предусматривает возможность тюремного заключения для людей, которые, по мнению правительства, распространяли ложную информацию о коронавирусе.

Это такие люди, как один член оппозиционной партии. Он разместил в Facebook информацию о том, что больничные койки освобождаются по приказу правительства.

Вице-председатель Еврокомиссии по ценностям Вера Йоурова увидела в этом угрозу свободе выражения мнений:

«Криминализация утверждений или распространения ложной информации, связанных с кризисом, не имеет четкого определения и сопровождается строгими санкциями. Это вызывает потенциальную обеспокоенность в отношении правовой определенности и может оказать сдерживающее влияние на свободу выражения мнений».

Права человека и помощь уязвимым

Из Нью-Йорка ко мне присоединился Патрик Гаспар, президент Фондов открытого общества, одного из крупнейших в мире спонсоров правозащитной деятельности.

Гробе: Кризис Коронавируса – это непростое время для благотворительных организаций по всему миру. Недавно вы объявили о создании фонда в размере 130 млн долларов для помощи наиболее уязвимым. Расскажите нам, что именно вы делаете с этими деньгами, особенно в Европе.

Гаспар: Предполагалось, что кризис с Covid-19 станет великим уравнителем общества. Но вместо этого мы обнаруживаем, что те люди, у которых самые серьезные проблемы с работой, деньгами и здоровьем, в данный момент находятся в наибольшей опасности. Наша деятельность в Европе, Соединённых Штатах и на глобальном уровне направлена на поддержку таких людей. Мы знаем, Штефан, что многие государственные пакеты не адресованы этим сообществам. Так что мы занимаемся прямой помощью, гуманитарным вмешательством, и при этом мы полны решимости защищать права человека во время этого кризиса.

Гробе: Фонды открытого общества хотят не допустить, чтобы правительства использовали пандемию как предлог для ограничения гражданских прав под видом чрезвычайных мер. Как вы этого добьётесь, когда на вас нападают популистские лидеры от Орбана до Болсонару?

Гаспар: Мы были свидетелями вылазок по всей планете авторитарных режимов, действительных или потенциальных. Конечно, мы видим острую проблему в Венгрии, где Виктор Орбан урезал властные полномочия парламента и судов. В Европейском Союзе произошел значительный откат назад. Мы работаем с правозащитными организациями как в Венгрии, так и в Брюсселе, чтобы и дальше поднимать эту тему.

Гробе: Вы служили советником президента Обамы в Белом доме и его послом в Южной Африке. Реакция на кризис администрации Трампа, если смотреть через Атлантику, выглядит, мягко говоря, сумбурной. Что происходит в Америке?

Гаспар: Ну, если на другой стороне океана она кажется сумбурной, то можете себе представить, каково это - испытать её на собственном опыте. У нас есть президент, который активно распространяет дезинформацию, в эфире, через Интернет. Он принимает бессмысленные решения, например, о возможных средствах лечения, пытается преуменьшать опасность с самого первого дня и занимается поиском козлов отпущения ".

Душевный подъём в Брюсселе

Прежде чем мы закончим, вот душеподъёмная история из Бельгии:

Мужчина стоит на земле, а его мать на третьем этаже. Она заперта в доме для престарелых, её сына не пускают внутрь.

Когда начальник ремонтной компании в Брюсселе увидел эту сцену, у него возникла идея. Он предоставил свой автокран, который стоял без дела в гараже, родственникам, желавшим встретиться лицом к лицу. Какого-нибудь младшего члена семьи поднимают к изолированному старшему, чтобы оба могли поболтать.

Своего рода аттракцион для благодарных людей...