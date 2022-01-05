Европейская комиссия активно изучает возможность совместной закупки двух новых противовирусных препаратов, даже если некоторые страны ЕС намерены заключить об этом собственные соглашения с производителями.

Речь идёт о таблетках паксловид фармацевтической компании Pfizer и полнупиравир (также известной как Lagevrio) фирмы Merck. Их появление на рынке было рекламировано прорыв в борьбе с Covid-19 в обстановке, когда очень заразный штамм омикрон рекордно быстро распространяется по всему миру. Новые лекарства предотвращает размножение вируса и снижает тяжесть заболевания. Их можно принимать дома.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уже выпустило официальные рекомендации о том, как использовать эти средства для лечения: инфицированные взрослые должны принимать таблетки дважды в день как можно скорее после положительного теста и в течение пяти дней с момента появления симптомов.

Паксловид сочетает в себе два активных вещества, которые выпускаются в виде отдельных пилюль.

Одобрение EMA не равносильно разрешению на продажу, которое является результатом более продолжительного непрерывного анализа. Однако теперь отдельные страны ЕС могут пойти на использование этих таблеток для срочной помощи, чтобы справиться с высокими показателями госпитализации и смертности.

Некоторые государства, включая Германию, Бельгию, Италию и Грецию, связываются с фармацевтическими компаниями, чтобы закупить таблетки для их распространения среди своего населения. Германия заказала 1 млн доз у Pfizer, а Бельгия намерена закупить по 10 тыс доз у каждой компании.

Тем временем пресс-секретарь Еврокомиссии подтвердил Euronews, что она ведёт предварительные переговоры с производителями о новых контрактах на совместные закупки, хотя соглашение ещё не подписано.

«Решение о запуске процедуры закупки принимается странами-участницами, когда по меньшей мере четыре страны и Комиссия соглашаются к этому приступить», - отметил этот представитель.

Более подробной информации нам не предоставили, сославшись на правила конфиденциальности.

Перспективные методы лечения

Ожидается, что общая схема для противовирусных таблеток будет следовать примеру, установленному закупками вакцины от Covid-19: тогда Еврокомиссия подписала контракты с производителями лекарств от имени 27 стран-членов, чтобы гарантировать равное и доступное распределение по всему блоку.

Исполнительная власть заявила, что её переговорная способность и наличие единого рынка с 450 миллионами граждан позволяет ЕС получать дозы по низкой, единой цене.

Несмотря на проблемы в начале европейской вакцинации, в настоящее время она считается успешной: с декабря 2020 года было доставлено более одного миллиарда доз. Тем не менее, неодинаковый охват кампанией государств, особенно отставание некоторых восточных стран, повлияли на окончательные результаты.

Переговоры о противовирусных таблетках начались после того, как об этом попросили главы государств и правительств во время очной встречи в декабре прошлого года. «Следует продвигать реализацию стратегии ЕС в отношении лекарств от Covid-19, включая совместные закупки», - заявили лидеры в итоговом документе.

Еврокомиссия ранее определила 10 перспективных терапевтических средств для лечения пациентов с коронавирусом. В список вошли три противовирусные таблетки, в том числе производства Pfizer, Merck, Atea Pharmaceuticals и Roche.

Регулирующие органы в Великобритании и США уже разрешили принимать таблетки Pfizer и Merck, и пациенты могут получить доступ к ним в больницах и аптеках по рецепту. США заказали 20 млн наборов Pfizer.

Представитель Pfizer сказал Euronews: «Мы ведем переговоры с [более чем] 100 правительствами по всему миру относительно соглашений о поставках паксловида. В этом участвуют Еврокомиссия. Соглашения уже заключены с несколькими странами ЕС».

Исследование, проведенное компанией Pfizer, показало, что противовирусная таблетка снижает почти на 90% количество госпитализаций и смертей среди пациентов из группы высокого риска.

Результаты превосходят успех продукта Merck, который, по оценкам, снижает количество серьёзных заболеваний или смертей примерно на 30%. Предыдущие расчеты обещали 50%.

Снижение показателя эффективности продукта Merck привело к тому, что Франция отменила первоначальный заказ на 50 тыс доз.