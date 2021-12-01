Пандемия Covid-19 препятствует профилактике СПИДа

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.

В Гоме, на востоке Демократической Республики Конго, как и во многих других странах Африки, врачи и неправительственные организации констатируют: пандемия Covid-19 усложнила доступ людей к медицинской помощи. Введённые в связи с ней ограничения серьезно нарушили процесс тестирования на ВИЧ, что привело к резкому снижению числа диагнозов, обращений в службы ухода и начала лечения СПИДа.

Жан-Луи Тойе Копема и его жена Одетта относятся к ВИЧ-инфицированным и знают об этом не понаслышке: "Раньше у нас были продовольственные пайки, это всё впрошлом. Медицинское обслуживание, финансирование сектора - всего этого больше нет", - говорит он.

Благодаря антиретровирусным препаратам, пара может вести нормальный образ жизни, ухаживая за садом и играя с внуками. Но с начала пандемии их положение стало нестабильным. Как и многие, они боятся заразиться коронавирусом и избегают лишний раз появляться в медучреждениях.

" Что касается снабжения, мы во многом зависим от лекарств, поступающих из-за рубежа. Нам нужно их постоянно запрашивать, чтобы не было перебоев в поставках. Что касается финансирования, то с началом пандемии COVID-19 и зафиксированных в стране случаев Эболы, оно иссякло", - говорит Мунсана Гасинге, региональный координатор национальной программы помощи ВИЧ-инфицированным.

"Врачи без границ" и специалисты UNAIDS (Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИДу) предупреждают: следует ждать всплеска смертности от заболеваний, не связанных с коронавирусом, который может превысить уровень смертности от COVID-19. Особенно в ДРК, которая погрязла в гуманитарном кризисе, вызванном боевыми действиями между повстанческими группировками и вооруженными силами, что ежегодно приводит к перемещению десятков тысяч жителей.

По данным UNAIDS, в 2019 году в Западной и Центральной Африке 4,9 миллиона человек жили с ВИЧ.