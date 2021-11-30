UNAIDS: неравенство тормозит борьбу со СПИД-ом

СПИД остается глобальной угрозой на нашей планете: в прошлом году вирусом иммунодефицита заразились 1,5 млн человек, а от связанных с этим причин скончались 680 тыс заболевших. К началу нынешнего года на земле насчитывалось 37,7 млн инфицированных.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИД-ом 1 декабря UNAIDS (объединение организаций ООН для глобальной борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД-а) предупреждает, что мир может быть не готов к будущим пандемиям, если лидеры не решат проблему неравенства.

Цезарь Нуньес, директор нью-йоркского офиса UNAIDS, говорит:

"Данные, которые я вам сегодня привожу в этом отчёте, на самом деле являются суровым предупреждением о том, что СПИД остается пандемией. Вначале у нас создалось впечатление, что COVID не повлияет на людей, живущих с ВИЧ. Но это не подтвердилось. У них более тяжелые последствия и выше опасность сопутствующих COVID-19 заболеваний, чем у людей, не заражённых ВИЧ".

В 2014 году UNAIDS поставила цель, известную как 95-95-95: к 2030 году 95% ВИЧ-инфицированных должны знать об этом; 95% заражённых должны получать антиретровирусную терапию; а у 95% проходящих лечение пациентов должна наблюдаться супрессия вируса. Но человечество отстает от выполнения совместных обязательств по искоренению СПИДа , и дело тут не в недостатке знаний или средств, а в именно в неравенстве, которое препятствует эффективному применению проверенных решений для профилактики и лечения ВИЧ.

"Неравенство - это основа многих бед, особенно в борьбе со СПИДом. Если права человека не соблюдаются, если существует стигматизация и дискриминация, если люди остаются в стеснённых обстоятельствах, то всё это увеличивает риск заражения ВИЧ", - говорит Эль Мустафа Аттиги, директор UNAIDS в Мавритании.

UNAIDS считает, что без решительных действий по борьбе с неравенством миру грозит невыполнение обозначенных целей для победы над СПИДом к 2030 году, продолжение пандемии COVID-19 и усугубление социального-экономического кризиса.