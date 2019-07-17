СПИД: в группе риска – молодёжь

Около 1,7 миллиона человек заразились в прошлом году вирусом иммунодефицита, что на 16% меньше, чем за восемь лет до этого. Такие данные приводятся в докладе Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД, где особенно отмечается устойчивый прогресс в борьбе с заболеванием в странах восточной и южной Африки. При этом в ряде стран число заболевших увеличилось. Говорит Кристин Кафандо, глава ассоциации AED:

– Мы отмечаем, что проблема касается, главным образом, молодёжи – в возрасте от 14 до 24 лет. И совершенно неприемлемо, что столь важная целевая группа осталась без внимания несмотря на все годами принимаемые меры.

Наибольший рост случаев заражения, 29% отмечен в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Из-за болезней, причиной которых стал СПИД, в мире умерли в прошлом году около 770 тысяч человек.