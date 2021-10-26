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Россия

Шампанскому дали отсрочку до Нового года

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 Ирина Александрова
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Шампанскому дали отсрочку до Нового года
Авторское право  BERTRAND GUAY/AFP or licensors
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Россияне, встречая Новый год, смогут поднять бокалы с французским шампанским. Вино, будет называться таковым в России по меньшей мере до 31 декабря. По словам министра-делегата внешней торговли Франка Ристера, Франции удалось отстоять, по крайней мере временно, право виноделов на историческое наименование.

Ранее сообщалось, что российское правительство отложило до конца года проверки, которые касаются соблюдения компаниями требований по классификации винодельческой продукции.Таким образом, шампанское пока не будет изыматься из продажи.

В июле в России был принят закон, по которому термин "шампанское" может применяться только для напитков отечественного производства. Остальные должны называться "игристым вином".

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