В Чехии требуют свободы

В Чехии отмечают 32 годовщину Бархатной революции, которая привела здесь к отстранению от власти коммунистической партии. Люди зажигают свечи возле мемориала, воздвигнутого в Праге в честь тех событий, и многие задаются вопросом, действительно ли они обрели свободу, к которой стремились. В условиях пандемии было введено множество ограничений, но сейчас те, кто привит, снова могут путешествовать, ходить в театры, на концерты и спортивные мероприятия. При этом те, кто считают вакцину небезопасной и не хочет рисковать, по-прежнему страдают от разнообразных запретов:

– При коммунистах такого не было. А сейчас у людей действительно больше нет свободы. В прошлом году ограничили поездки из одного региона в другой, запретили детям заниматься спортом и ходить в школу – какая же это свобода? Это и есть самая настоящая тоталитарная система.

– Это неправильно, когда людей, отказывающихся прививаться, называют врагами нации.

Спустя три десятилетия после Бархатной революции тысячи людей вновь собрались на главных площадях столицы, критикуя действия властей и требуя свободы. Из Праги передаёт корреспондент Euronews Иржи Скацел:

– 32 года назад люди выходили здесь с протестами, требуя демократии. Теперь их снова волнуют вопросы свободы, хотя в этот раз они вызваны другой проблемой.