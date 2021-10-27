Первые шаги детёныша белого носорога в Нидерландском зоопарке города Арнема. Малыш родился утром во вторник и практически сразу же встал на ноги.

Арнем считается одним их главных европейских центров по разведению этого вида: за 40 с небольшим лет здесь родились уже 14 белых носорогов. Всего сейчас в Европе живут 295 таких животных.

Южный белый носорог считается наиболее многочисленным из пяти видов носорогов. Правда, его ближайший родственник, северный подвид, практически вымер: в 2018 году скончался последний самец.