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Службы спасения эвакуировали пострадавшую женщину из горящего здания
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Видео. Украина: в Запорожье пожар после ракетной и дроновой атаки РФ, не менее девяти ранены

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26 июня в центре Запорожья ракетный и удар беспилотников России вызвал пожар в офисном здании, ранены как минимум девять человек, развернута масштабная спасательная операция.

Пожарные боролись с огнем, парамедики оказывали помощь раненым, а экстренные службы эвакуировали пострадавших из района удара. Региональные власти сообщили, что удар пришелся по жилым кварталам, повредив склады, дома и припаркованные автомобили, пока спасатели разбирали завалы в поисках тех, кто мог оставаться под ними.

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По данным региональных чиновников, в ударе участвовали как минимум две баллистические ракеты и несколько ударных дронов, нацеленных на жилой квартал в центре города. Повреждены склады, коммерческие здания, припаркованные автомобили и находящиеся поблизости жилые дома. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что по мере проведения спасательной операции число раненых продолжает расти. Национальная полиция Украины сообщила, что пожарные остаются на месте, продолжают тушить очаги возгорания и помогают жителям, пострадавшим в результате атаки.

Сирены воздушной тревоги звучали более двух часов до того, как поздним утром по городу нанесли удар; было зафиксировано две волны взрывов с интервалом в несколько минут. Экстренные службы продолжали работу по всей пострадавшей территории, пока власти оценивали полный масштаб ущерба.

Расположенное неподалеку от линии фронта Запорожье с начала полномасштабного вторжения в 2022 году неоднократно подвергалось ракетным и беспилотным ударам России. Последний удар вновь вызвал опасения из-за близости города к объектам, связанным с Запорожской АЭС, усилив тревогу и за безопасность мирных жителей, и за ядерную безопасность.

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