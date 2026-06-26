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Мужчина истекает кровью из ритуальной раны на голове во время Ашуры
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Видео. Ливан: тысячи отмечают Ашуру в Набатии среди руин после ударов Израиля

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Тысячи шиитов в Набатии 26 июня отметили Ашуру, пройдя процессиями по кварталам, разрушенным недавними ударами Израиля, демонстрируя стойкость.

Церемония прошла у главной площади Набатии, где после боевых действий по-прежнему видны разрушенные здания и кучи обломков. Пока большинство участников отмечали Ашуру траурными шествиями и молитвами, небольшая часть верующих проводила татбир — спорный обряд, во время которого наносятся самоповреждения острыми лезвиями. Эту практику соблюдают некоторые шиитские общины, но многие другие, в том числе «Хезболла», ее отвергают.

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Ранее в тот же день поступали сообщения об израильских ударах по соседнему району Набатия-аль-Фавка, что лишь подчеркнуло напряженный характер обстановки, на фоне которой проходила церемония.

Участники траурного шествия проходили по кварталам, пострадавшим от недавних израильских авиаударов, неся религиозные знамена и участвуя в традиционных ритуалах в честь имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда, убитого в битве при Кербеле в 680 году нашей эры. Мероприятие стало одновременно и священным поминовением, и свидетельством стойкости жителей юга Ливана.

Приходящийся на 10-й день месяца мухаррам, первого месяца мусульманского лунного календаря, день Ашуры ежегодно отмечают миллионы шиитских мусульман на Ближнем Востоке и по всему миру.

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