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Прохожий пытается сфотографировать повреждения на башне China Zun (CITIC Tower) в Пекине,
Китай

Видео. Легкомоторный самолет врезался в самое высокое здание Пекина

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Полиция и спасатели оцепили район вокруг самого высокого небоскрёба Пекина после крушения лёгкого самолёта. На верхних этажах 528‑метровой башни CITIC видна крупная пробоина, у подножия здания обнаружены обломки самолёта.

В пятницу полиция и экстренные службы устремились к самому высокому небоскрёбу Пекина после того, как небольшой самолёт врезался в здание.

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Снимки с места происшествия показывают большую пробоину на верхних этажах 528-метровой башни CITIC, а очевидцы сообщают, что у подножия здания лежат обломки самолёта.

Пожарные машины, автомобили скорой помощи и полиции окружили район, власти оцепили близлежащие улицы и призвали людей не останавливаться и не вести съёмку.

Кадры, опубликованные в соцсетях, по-видимому, показывают дым, поднимающийся над башней, и пожарных, тушащих пожар, однако подлинность части этих видео не удаётся независимо подтвердить.

К моменту публикации китайские власти ещё не выступили с официальным заявлением, и причины происшествия остаются неясными.

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