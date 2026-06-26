Видео. Легкомоторный самолет врезался в самое высокое здание Пекина

В пятницу полиция и экстренные службы устремились к самому высокому небоскрёбу Пекина после того, как небольшой самолёт врезался в здание.

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Снимки с места происшествия показывают большую пробоину на верхних этажах 528-метровой башни CITIC, а очевидцы сообщают, что у подножия здания лежат обломки самолёта.

Пожарные машины, автомобили скорой помощи и полиции окружили район, власти оцепили близлежащие улицы и призвали людей не останавливаться и не вести съёмку.

Кадры, опубликованные в соцсетях, по-видимому, показывают дым, поднимающийся над башней, и пожарных, тушащих пожар, однако подлинность части этих видео не удаётся независимо подтвердить.

К моменту публикации китайские власти ещё не выступили с официальным заявлением, и причины происшествия остаются неясными.