Землетрясение в Венесуэле: число жертв выросло до 920, тысячи людей считаются пропавшими без вести

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес представил новый отчет о жертвах двойного землетрясения, которое два дня назад потрясло страну: по последним данным, погибли 920 человек, еще 3 360 получили травмы. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер заявил AFP, что, по оценкам организации, более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести.

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Венесуэла, где произошло сильнейшее за последние сто лет землетрясение, принимает помощь от разных стран и международных организаций.

По данным МИД Испании, в результате трагедии погибли как минимум четверо граждан страны, число пропавших без вести испанцев возросло до 106. Подтверждено, что 14 из них остаются под завалами. «Именно они являются абсолютным приоритетом для спасательных команд, направленных в Венесуэлу на самолете вооруженных сил», – сообщили источники Euronews в МИДе.

Среди погибших — Изабель Хара, руководитель представительства правительства Канарских островов в Венесуэле.

Испания готовит репатриацию своих граждан, пострадавших от землетрясения, и работает над поиском тех, кто не был зарегистрирован в консульстве или нуждается в особой помощи. В операции задействован военный самолет с подразделениями UME, пожарными Мадрида и сотрудниками Испанского агентства международного сотрудничества AECID, которое активировало первый пакет экстренной помощи объемом в 1 млн евро.

Кроме того, Испания координирует международный ответ через Европейский механизм гражданской защиты и предложила развернуть мобильный госпиталь START, чтобы усилить медицинскую помощь на месте.

Подразделения UME уже прибыли в Венесуэлу

Силы Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям Испании (Unidad Militar de Emergencias, UME) уже прибыли в Венесуэлу: 59 военнослужащих, двое инженеров сухопутных войск и восемь кинологических расчетов направлены для поддержки поисково-спасательных работ.

Испания рассматривает возможность расширить отправку спасательных команд и гуманитарных грузов из своих логистических центров в регионе. Один из самолетов уже вывез в Доминиканскую Республику 59 испанцев, 11 португальцев и одну гражданку Болгарии.

На данный момент 16 стран и ООН отправили в Венесуэлу самолеты с гуманитарной помощью, которые прибудут в ближайшие дни.