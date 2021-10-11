Лапшин против Баку: ЕСПЧ оставил решение в силе

Европейский суд по правам человека отклонил апелляцию Азербайджана на вынесенное 21.05.2021 решение о признании правительства этой страны в незаконном аресте, пытках и покушении на убийство в бакинской тюрьме блогера и журналиста Александра Лапшина.

ЕСПЧ оставил предыдущее решение без изменений, вновь обязав Баку выплатить Лапшину компенсацию в размере 30 000 евро.

Российско-израильский блогер Александр Лапшин был задержан в декабре 2016 года в Минске по запросу Азербайджана. Он провёл два месяца в местной тюрьме, а затем по личному указанию президента Александра Лукашенко был отправлен белорусскими спецрейсом в Баку.

Азербайджанские власти обвиняли блогера в незаконном пересечении границы и посягательстве на территориальную целостность страны, имея в виду неоднократное посещение с 2011 по 2016 годы территории Нагорного Карабаха.

На судебном заседании Лапшин свою вину не признал, утверждая, что все его визиты носили туристический характер. По его словам, он бывал более чем в 150 странах мира и даже подумать не мог, что его могут объявить за путешествие в международный розыск. Но блогера обвинили не просто в "пересечении границы без согласования с азербайджанскими властями", а также в "поддержке сепаратизма" и в "призывах к свержению действующей власти в Азербайджане". Бакинский суд признал его виновным в "незаконном посещении Нагорного Карабаха" и приговорил к 3 годам тюрьмы (обвинение требовало 6,5).

Александр Лапшин провёл в заключении 7 месяцев, несмотря на ходатайства Израиля, России, США и Евросоюза. По его словам, в тюрьме его пытали, запрещали пользоваться телефоном и писать, а читать разрешали только Коран, хотя он не был мусульманином.

Блогер утверждает, что в тюрьме его пытались убить охранники, а азербайджанские власти представили затем этот инцидент как попытку самоубийства. Четыре дня он провел в коме, после чего был помилован президентом Алиевым и отправлен в Тель-Авив.

Экспертиза в Израиле подтвердила факты пыток и покушения на убийство. В 2018 году Лапшин подал в ЕСПЧ иск против Азербайджана, обвинив власти этой страны в незаконном лишении свободы, жестоком обращении в тюрьме и покушении на убийство. Через три года ЕСПЧ упризнал власти Баку виновными, обязав их выплатить блогеру денежную компенсацию.