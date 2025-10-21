Апелляционный суд: Трамп может принять командование Нацгвардией Орегона, но пока не развёртывать её

Апелляционный суд США постановил в понедельник, что президент Трамп может принять командование войсками штата Орегон, хотя их развёртывание пока приостановлено.

Тем самым он отменил решение суда низшей инстанции, не позволившее президенту принять командование 200 военнослужащими Национальной гвардии штата Орегон. При этом Трампу по-прежнему запрещено фактически развёртывать войска, по крайней мере, на данный момент.

Власти штата Орегон подали иск о запрете развертывания армии в городе Портленд 28 сентября, на следующий день после объявления этой меры Дональдом Трампом. По их мнению, решение направить Национальную гвардию "мотивировано желанием нормализовать использование вооруженных сил" там, где правят политические оппоненты главы Белого дома.

Назначенная Трампом окружной судья Карин Иммергут приняла два решения о запрете перехода местной национальной гвардии под федеральное командование в начале октрября. Первый запрещал Трампу вызывать войска, чтобы отправить их в Портленд, второй запрещал вообще отправлять кого-либо из членов Национальной гвардии в Орегон.

Велосипедный пробег обнажённых в знак протеста против намерения президента Трампа взять под федеральное командование Национальную гвардию Орегона. Портленд, 12 октября 2025 г. AP Photo

Министерство юстиции обжаловало первое решение, и в понедельник коллегия 9-го окружного апелляционного суда США встала на сторону Белого дома. Большинство судей заявили, что у президента есть полномочия на федерализацию войск, поскольку он не в состоянии обеспечить соблюдение законов без них.

При этом второе решение судьи Иммергут остаётся в силе, поэтому немедленное развертывание войск не допускается. В ответ президентская администрация заявила: поскольку юридические основания, лежащие в основе обоих запретов, одинаковые, второе решение также недействительно. В Министерстве юстиции заявили, что в обязанности судов не входит оспаривать решение президента о том, когда вводить войска.

Генеральный прокурор штата Орегон Дэн Рейфилд, демократ, заявил, что будет ходатайствовать о пересмотре решения более широкой апелляционной коллегией. “Сегодняшнее постановление, если оно останется в силе, даст президенту одностороннее право вывести орегонских солдат на улицы практически без каких-либо оснований, - сказал он. - Мы встали на опасный путь”.

На письменную просьбу агентства ASSOCIATED PRESS прокомментировать ситуацию Министерство юстиции не ответило.

Участники акции протеста "Нет королям" н мосту Моррисон в Портленде, штат Орегон, 18 октября 2025 г. (AP Photo/Jenny Kane) AP

Президент-республиканец, который уже направил армию в упралвяемые демократами города Лос-Анджелес, Вашингтон и Мемфис, в начале сентября пригрозил направить Национальную гвардию в Портленд, где в мае 2020 года (во время его первого президентского срока) прошли крупные демонстрации после убийства полицией Джорджа Флойда.

По словам президента Трампа, развертывание Нацгвардии необходимо для борьбы с преступностью и протестами против иммиграционной полиции (ICE). В ответ в ряде городов-"убежищ", защищающих нелегальных мигрантов, которым угрожает депортация, таких как Портленд, начались акции протеста.

В последние недели президент-республиканец пообещал бороться с насилием, которое он приписывает предполагаемой сети левых "внутренних террористов". Эту инициативу его критики называют попыткой заставить замолчать инакомыслящих.

В своей жалобе власти Орегона заявили, что нет необходимости размещать национальную гвардию в Портленде, поскольку, вопреки утверждениям Дональда Трампа, протесты против ICE там были мирными и малочисленными.

С июня у здания иммиграционной и таможенной службы США в Портленде проходят в основном небольшие ночные акции протеста, ограниченные одним кварталом. Иногда на них собирались более крупные толпы, включая контрпротестующих и участников прямых трансляций, и федеральные агенты применяли слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Вынося решения, судья Иммергут отвергла аргументы администрации, заявив, что заявления президента о том, что Портленд охвачен войной, “просто не соответствуют фактам”.

Однако большинство членов апелляционного суда заявили, что факты подтверждают решение Трампа, “даже если президент может преувеличивать масштабы проблемы в социальных сетях”.

Судья Сьюзан Грабер, назначенная бывшим президентом Биллом Клинтоном, выразила несогласие. Она призвала своих коллег из 9-го окружного суда “отменить решение большинства, прежде чем может произойти незаконное развертывание войск под надуманным предлогом”.

В целом усилия Трампа по размещению войск Национальной гвардии в городах, возглавляемых демократами, сопряжены с юридическими трудностями.

Судья в Калифорнии постановил, что развертывание тысяч военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелесе нарушает Posse Comitatus Act - давний закон, который обычно запрещает использовать военных для поддержания порядка среди гражданского населения. Но в минувшую пятницу администрация обратилась в Верховный суд США с просьбой разрешить развертывание войск Национальной гвардии в районе Чикаго.