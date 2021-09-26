Германия: Меркель выбирают преемника

Первые парламентские выборы без Меркель за 16 лет: в Германии открылись избирательные участки. Сегодня жители страны выбирают партии, которые займут места в бундестаге. Представитель политической силы, набравшей большинство, сменит Ангелу Меркель на посту канцлера.

Рейтинги ХДС, социал-демократов и «Зеленых» очень близки. Согласно предвыборным опросам, ни одна из партий не набирала больше 30%. Это значит, что Германией будет править коалиция — причем, скорее всего, трех партий, говорят политологи.

Один из главных фаворитов предвыборной гонки — социал-демократ Олаф Шольц, министр финансов и вице-канцлер в уходящем правительстве.

Сама Ангела Меркель прочила себе в преемники Армина Лашета от ХДС. Но его популярность резко упала после летнего видео, на котором он смеется во время посещения одного из затопленных районов.

Тройку лидеров замыкает кандидат от «Зеленых» Анналена Бербок. Во время предвыборных дебатов Бербок и Шольц старались не критиковать друг друга, что было расценено немецкими комментаторами как готовность вместе работать в новой правительственной коалиции.

А пока коалиция будет формироваться у власти временно останется Ангела Меркель.