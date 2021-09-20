Олаф Шольц: кампания без лишних слов

Он не претендует на лавры выдающегося оратора. И мало, кто считает кандидата на должность федерального канцлера Германии от Социал-демократической партии Олафа Шольца харизматиком.

Тем не менее будучи министром финансов он обратил на себя внимание на международном уровне, предложив ввести минимально допустимую ставку налога на доходы транснациональных корпораций. А внутри страны он прославился своим немногословным способом формулировать мысли. Так программу финансирования пострадавшей от пандемии экономике он описал словам “вжух!” и “базука”.

Не верьте тем, кто говорят вам, что после коронавируса всё придёт в норму и будет как раньше. Они не правы. Но также не верьте тем, кто думают, что можно построить совершенно новый мир в чистом поле. Они тоже не правы. Олаф Шольц кандидат в канцлеры ФРГ от СДПГ

Олаф Шольц родился в нижнесаксонском городе Оснабрюке и получил образование в Гамбурге, который он возглавлял с 2011 по 2018 г.

Его карьера в Социал-демократической партии не всегда состояла из успехов. В 2019 г. в борьбе за лидерство в партии он проиграл более левому претенденту, Заскии Эскен. Но это не помешало партии выдвинуть именно его в качестве кандидата в канцлеры в мае этого года.

На выборы он идёт под лозунгом повышения минимальной оплаты труда с нынешних 9 евро 50 центов за час до 12 евро.

Критики припоминали Шольцу, что в его бытность министром финансов он допустил скандал с мошенничеством в платежной системе Wirecard, а также недостачу в казначействе на сумму 1 млрд 900 млн евро, обнаруженную в прошлом году Федеральным управлением финансового надзора.

На популярности социал-демократов сказывалось то, что им приходилось действовать в коалиции с христианскими демократами, чьи взгляды на финансовую и экономическую политику значительно отличаются. На эту тему Олаф Шольц высказывался в интервью Euronews в 2019 г.

“Мы в коалиции с консервативной партией, потому что по-другому сформировать правительство после последних выборов было невозможно. Все знают, что это непростая коалиция, и понимают, что после следующих выборов правительства в его нынешнем виде не будет”.

Избирательная кампания Олафа Шольца прошла в целом успешно: ему удалось повысить рейтинги партии и снова сделать её основной силой левого фланга, потеснив “Зелёных”. Сам Шольц возглавляет список кандидатов от социал-демократической партии в земле Бранденбург. Во главе списка “Зелёных” здесь же находится кандидат в канцлеры от этой партии Анналена Бербок.