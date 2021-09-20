Анналена Бербок, зелёный кандидат

Анналене Бербок не привыкать прыгать выше головы. Ещё в юности она стала мастером спорта по прыжкам на батуте. В 2018 г. партия “Зелёных” избрала её своей сопредседательницей, а в 2021 г. выдвинула её на пост федерального канцлера. Таким образом она стала самым молодым кандидатом на должность главы правительства в истории ФРГ.

Начало избирательной кампании в апреле совпало с пиком популярности “Зелёных”. Но уже в середине мая в прессе появилась информация о том, что лидер партии задержалась с декларированием своих доходов, опубликовала неверную информацию в своей официальной биографии и, возможно, допустила плагиат в своей только что вышедшей программной книге “Сейчас: как нам обновить нашу страну”.

После этого её рейтинг популярности начал снижаться. Среди “Зелёных” зазвучали даже голоса, что в качестве кандидата на пост канцлера её мог бы заменить сопредседатель партии Роберт Хабек.

Но несмотря на неблагоприятные сигналы, Анналена Бербок не отказалась лидерства. По её словам, в политике, как и в спорте, не покидают соревнования после неудачного старта.

Во время избирательной кампании, предсказуемо, лидер "Зелёных" делала акцент на вопросах, связанных с защитой окружающей среды и изменением климата. В ответ на масштабные наводнения этого лета, которые экологи связали с потеплением атмосферы, партия предложила предоставить министерству защиты природы право вето на любой законопроект, который, по их мнению, может способствовать изменению климата.

Климатический кризис это не нечто абстрактное. Он происходит прямо здесь и сейчас и мы должны немедленно делать всё от нас зависящее, чтобы взять этот кризис под контроль. Мы находимся на развилке. Сможем ли мы не допустить потепления больше чем на 1,5%? Воспользуемся ли мы историческим шансом на создание в следующем десятилетии процветающей экономики, совместимой с сохранением климата в интересах подрастающего поколения? Анналена Бербок сопредседатель партии "Союз 90 / Зелёные"

Кроме климата Анналена Бербок принимает близко к сердцу вопросы общеевропейской политики. Она начала политическую карьеру, работая в Европарламенте. Она выступает за единую оборонную политику Евросоюза.

Её сопредседательство в партии “Зелёных” вместе с Робертом Хабеком расценивается как успешное. Центр её политической активности находится в восточной земле Бранденбург, хотя сама она уроженка Нижней Саксонии.

В качестве слабости её кандидатуры критики указывают на отсутствие у него какого-либо опыта работы в исполнительной власти.