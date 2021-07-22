"Северному потоку" быть

Строительство "Северного потока-2" завершится без американских санкций: об этом договорились Вашингтон и Берлин. США признали, что санкции на этой стадии работ контрпродуктивны, а Германия пообещала содействовать Украине в продлении газового транзита через ее территорию и после пуска нового газопровода.

"Северный поток - 2" предполагает перекачку российского газ в Западную Европу через Балтийское море. Киев говорит об угрозе своей энергобезопасности и сомневается, что Россия продлит договор о транзите, истекающий в 2024 году.

"Германия обязалась принять собственные меры и добиваться эффективных мер, включая санкции на уровне ЕС, чтобы ограничить экспортный потенциал России в отношении Европы в энергосекторе в случае, если Россия попытается использовать энергоресурсы как оружие или совершит новые агрессивные шаги по отношению к Украине", - подчеркнула Виктория Нуланд, замгоссекретаря США по политическим делам

США выступали против проекта "Северный поток-2", считая его угрозой энергетической безопасности ЕС и Украины, однако признали, что препятствовать завершению практически достроенного газопровода проблематично. Вашингтон и Берлин пообещали содействовать снижению зависимости Украины от российского газа.

Верховная Рада тем временем призвала ЕС и США не допускать открытия газопровода. В Киеве указывают на перспективу потери важной статьи дохода и называют проект политически мотивированным.

Россия со своей стороны напомнила, что поставки газа лежат вне политической плоскости, указав, что выполняет все обязательства перед коммерческими партнерами.