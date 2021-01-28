"Северный поток-2": в обход санкций и вопреки давлению

Газопровод "Северный поток-2" который свяжет Россию и Германию, готов на 90 с лишним процентов. Но опасаясь санкций со стороны США, из проекта вышли несколько европейских компаний.

Администрация Дональда Трампа в последние дни его президентства ввела ограничительные меры против трубоукладочного судна "Фортуна". Которое, впрочем, на днях возобновило работы в Балтийском море.

И всё же с приходом в Белый дом Джо Байдена позиция Штатов по этому вопросу не изменилась.

"Как заявили Euronews представители американского посольства в Берлине, США "по-прежнему привержены принятию всех надлежащих мер для прекращения строительства трубопровода "Северный поток-2", который угрожает жизненно важным национальным интересам европейских союзников и самих Соединённых Штатов". Кейт Брэди корреспондент Euronews

Неожиданно, в Германии спасать проект взялись власти земли Ме́кленбург-Пере́дняя Помера́ния. Они создали "Фонд защиты климата и окружающей среды", который впрок закупает необходимое для строительства оборудование и материалы, выводя из-под угрозы санкций поставщиков и подрядчиков.

Кристиан Пегель, министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания:

"Идея вот в чём: фонд приобретает технику и материалы и может отправить их на хранение. Когда в них появляется необходимость - пусть даже через несколько месяцев или год - фонд передаёт их фирмам, выполняющим строительные работы".

Но откуда берутся деньги?

Около 250 тысяч евро в фонд поступило из государственного бюджета. А первый взнос в размере 20 миллионов евро сделала компания Nord Stream-2 AG.

Местная НПО "Союз охраны природы и биоразнообразия" Deutsche UmweltHilfe подала на фонд в суд.

"Деятельность этого так называемого Фонда защиты климата на 99% финансирует компания Nord Stream-2 - а это дочернее предприятие российского "Газпрома". Вы же понимаете, кто здесь главный. Nord Stream-2 осуществляет контроль над всеми экономическими операциями. Главная задача этого фонда - завершение строительства трубопровода, а не защита окружающей среды". Саша Мюллер-Краеннер исп. директор, НПО Deutsche Umwelt Hilfe

Немецкие власти тоже заинтересованы в том, чтобы "Северного поток" был достроен. По утверждениям правительства, российский газ нужен для того, чтобы заполнить брешь, которая образуется из-за постепенного отказа страны от ядерной и угольной энергетики. Критики же уверены: необходимости в проекте нет, и он абсолютно несовместим с целями энергетической и экологической политики Евросоюза.

После ареста российского оппозиционера Алексея Навального и последовавших затем протестов, призывы остановить строительство газопровода стали ещё громче.