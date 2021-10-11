Из "чёрного списка" с визитом: Виктория Нуланд приехала в Москву

"Стабильные и предсказуемые отношения США и России"- так объяснила цель своего визита в Москву замгоссекретаря при администрации Байдена Виктория Нуланд.

Высокопоставленный дипломат пробудет в столице три дня.

У Нуланд запланированы встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым, а также с замруководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Эксперты считают, что одной из главных тем переговоров американского дипломата с российской стороной станет Украина.

Нуланд - один из главных специалистов США по постсоветским странам.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива визита Нуланд в Москву исходила от американской стороны.

При этом дипломат в 2014 году в ответ на американские санкции была включена в черный список, ей был запрещен въезд в Россию. По словам Захаровой, в обмен на согласие Москвы на визит Нуланд некоторые российские представители также были исключены из американских санкционных списков.