Авиабойкот Беларуси

Белорусская авиакомпания "Белавиа" начинает отменять рейсы в некоторые европейские страны. О своём отказе принимать белорусские самолёты уже заявили в Париже и Лондоне. Прекратить авиасообщение с соседями решили и в Киеве, а Литва, куда направлялся злополучный рейс RyanAir, ввела запрет одной из первых.

Сквозь воздушное пространство Беларуси отказались летать такие авиакомпании, как Air France-KLM, Lufthansa, Finnair, SAS, "Сингапурские авиалинии" и японская ANA.

На сайте FlightRadar заметно опустевшее небо над страной — как и над Украиной, которую обходят российские самолёты. Для граждан не только Беларуси, но и России решение Европы будет иметь значительные последствия.

Вадим Лукашевич, авиационный эксперт:

"Мы [россияне] сейчас из Москвы в Киев не можем летать. Приходится выполнять полёты либо через Минск, либо, допустим, через Турцию. Для пассажиров это, конечно, будет сложнее. Для Белоруссии аналогично, потому что если ты из Белоруссии куда-то летишь, то получается, что не на чем теперь летать. А Белоруссия получает деньги за транзит через своё воздушное пространство: их тоже не станет".

По данным "Евроконтроля", до сегодняшнего дня через Беларусь пролетали до 2500 рейсов еженедельно, а до пандемии — почти втрое больше. Причём более 80% воздушного движения — именно транзитные полёты.