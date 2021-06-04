ЕС в ночь на субботу закрывает воздушное пространство для белорусской авиации

Евросоюз в ночь на субботу полностью закрывает своё воздушное пространство для белорусской авиации. Это решение согласовали послы стран-членов ЕС, — говорится в официальном заявлении Совета Европейского союза. С полуночи по Брюсселю самолёты белорусских авиакомпаний не смогут пролетать над государствам Союза и совершать посадки в европейских аэропортах. В свою очередь, авиакомпаниям ЕС запретят полёты через белорусское воздушное пространство.

По данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации, ежедневно над республикой пролетали около сотни самолётов ЕС и Великобритании. Ранее «Белавиа» сообщила, что список государств, в которые она могла отправлять рейсы, сократился втрое. Приостановлены полёты в 21 страну.

Наказание за разворот в белорусском небе

Закрытие европейского воздушного пространства для белорусский самолётов было согласовано 24 мая на саммите ЕС. Таким образом Евросоюз ответил на разворот рейса Ryanair Афины-Вильнюс в Минск. На борту находился сооснователь информационного проекта Nexta Роман Протасевич. Он задержан вместе с спутницей, россиянкой Софьей Сапегой. Правозащитники и коллеги Протасевича говорят, что ему грозит смертная казнь. Официально журналисту предъявлены обвинения в организации беспорядков, участии в «действиях, грубо нарушающих общественный порядок» и разжигании вражды.

Белорусские государственные СМИ опубликовали две видеозаписи с участием Протасевича. Родные журналиста и представители оппозиционного движения говорят о плохо скрытых следах пыток на теле арестованного, а его опубликованные ответы расценивают как пересказ чужих слов под серьёзным давлением.

Минск расценивает то, что говорил Протасевич в видеозаписях, как частичное признание вины, как свидетельства против других известных журналистов и оппозиционных активистов, а также как подтверждение причастности зарубежных спецслужб к обострению политического кризиса в стране.

После публикации этих видеозаписей Европейский вещательный союз начал процедуру приостановки членства Белтелерадиокомпании в организации. Исполнительный совет заявил о нарушениях прав и свобод журналистов, а также о распространении «интервью, записанных явно под принуждением».

Показ видео с «признаниями» арестованного журналиста осудили правительства Германии и Великобритании. Лондон призывает привлечь к ответственности причастных к созданию этих материалов.