Акция в поддержку тренсгендеров в Киеве

Сотни людей собрались в субботу в центре Киева на митинг в поддержку трансгендеров и ЛГБТ-сообщества. Размахивая радужными флагами и скандируя лозунги, они призывали власти изменить законодательство, которое считают дискриминационным.

В то же время поблизости прошла и другая акция против марша. Две группы митингующих были разделены цепью полицейских.

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения приняла новые меры, которые дали больше прав тем, кто желает изменить свой пол, зарегистрированный при рождении, и больше не классифицируют это решение как психическое недомогание или расстройство поведения.

Министерство здравоохранения Украины до сих пор не приняло эти меры.

Инна Ирыскина, координатор LGBTQ NGO Insight, рассказала, что люди, желающие сменить пол на Украине, в настоящее время должны пройти психиатрическое обследование, и что им часто ставится диагноз "психическое расстройство".