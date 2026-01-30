"Отказ от памяти о Холокосте - это оскорбление", - интервью директора Яд Вашем Euronews

В начале недели, когда весь мир отмечал Международный день памяти жертв Холокоста, Дани Даян, председатель правления Мемориального комплекса истории Холокоста "Яд Вашем", сказал Euronews, что работа центра - это не "однодневная работа".

"Память о Холокосте и уроки Холокоста должны помниться и выполняться 365 дней в году", - сказал Даян во время визита в Брюссель для встречи с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.

По словам Даяна, хотя ЕС прилагает усилия и плодотворно сотрудничает с Яд Вашем, он не может сказать того же о ситуации в самой Европе, в странах-членах.

"Во многих из них мы видим разгул антисемитизма и искажение информации о Холокосте", - утверждает Даян.

Идентификация жертв возвращает им достоинство

На этой неделе, за день до Международного дня памяти жертв Холокоста, в Газе было найдено тело последнего израильского заложника.

Израильские войска обнаружили тело офицера полиции Рана Гвили на кладбище в Газе и в понедельник вернули его в Израиль спустя 843 дня.

Впервые с 2014 года в Газе не осталось израильских заложников, и это открыло путь ко второму этапу перемирия между Израилем и ХАМАС.

Люди посещают мемориальное место, где боевики ХАМАС убили Рана Гвили в кибуце Алумим, 27 января 2026 года AP Photo

Возвращение заложников как ключевое условие перемирия

Возвращение всех оставшихся заложников - живых или мёртвых - стало ключевой частью первого этапа прекращения огня в Газе.

"Помню, недавно я был в одной из европейских стран, и премьер-министр сказал мне, что ему стоило большого труда объяснить своим коллегам, почему мы, как он выразился, "одержимы" возвращением тел наших заложников", - рассказал Дани Даян.

"Это похоже на наш проект в Яд Вашем по восстановлению имён жертв Холокоста", - отметил он.

В ноябре Яд Вашем сообщил, что Всемирному центру памяти жертв Холокоста удалось установить личности 5 из 6 миллионов евреев, убитых нацистами.

"Для нас это было чрезвычайно важно, потому что это первый шаг к возвращению им достоинства, которое нацисты пытались уничтожить. То же самое касается и тел наших заложников. Это первое, что возвращает им достоинство, которого их лишили, перевезя их тела в Газу", - подчеркнул Даян.

Израильский солдат осматривает экспонаты мемориала Холокоста AP Photo

Однако он решительно отвергает любые попытки проводить дальнейшие параллели с нападением ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года.

"7 октября было чудовищным днём. Но это не продолжение Холокоста. 7 октября - это не Холокост-2, - сказал Даян в интервью Euronews. - Да, были сходства: садизм, жестокость и намерение. Намерение было геноцидным. Но различий гораздо больше. И проводить такие сравнения - как это нередко делают, в том числе в Израиле - значит играть на руку ХАМАС".

Старая ложь - новые угрозы

В обращении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила:

"Сегодня антисемитизм распространяется быстрее, чем когда‑либо, усиливаемый онлайн‑платформами и превращающий старые лжи в смертельно опасную реальность. Память о Холокосте означает необходимость противостоять ненависти в любом её проявлении - до того, как она снова пустит корни".

Председатель Европарламента Роберта Метсола общается с прессой на саммите ЕС в Брюсселе, 22 января 2026 года AP Photo

Даян называет антисемитизм "старым вирусом", отмечая, что ситуация резко ухудшилась после атаки ХАМАС в 2023 году и последующей военной операции Израиля в Газе.

"Антисемитизм стремительно растёт. Это древний вирус, которому тысячи лет, и каждый раз, изменяясь, он даёт метастазы в новой форме. Но по сути это всё тот же непрерывный поток ненависти к евреям", - говорит он.

По его словам, сегодня антисемитизм стал крайне политизированным:

"Самое тревожное в современном антисемитизме - то, что он превратился в единственный общий знаменатель для всех экстремистов. Правые радикалы, левые, исламистские экстремисты ненавидят друг друга, они ни в чём не сходятся. Но когда речь идёт о ненависти к евреям и к еврейскому государству, они не только согласны, но и сотрудничают, создают синергию. И это вызывает серьёзную тревогу".

Путь к дружбе с евреями — это не ненависть к мусульманам

Несколько европейских правых партий сегодня позиционируют себя как защитников евреев и открыто заявляют о поддержке Израиля и еврейских общин. Однако, по словам Дани Даяна, это не та солидарность, которую он и Яд Вашем готовы принимать.

"Мы видим в Европе партии с очевидными неонацистскими корнями, и я не хочу их поддержки. Мне не нужна их дружба, я не хочу с ними сотрудничать. У Яд Вашем нет никаких отношений ни с AfD, ни с FPÖ, ни с другими подобными партиями", — подчёркивает он.

Даян отмечает, что некоторые политические силы пытаются демонстрировать симпатию к евреям через враждебность к мусульманам - и это, по его словам, абсолютно неприемлемо.

"Есть те, кто считает, что способ проявить дружбу к евреям - это ненавидеть мусульман. Я не хочу такой дружбы. Я не хочу, чтобы кто‑то показывал мне своё расположение через ненависть к другим, через ненависть к мусульманам. Нет! Мы отвергаем исламофобию".

Он подчёркивает, что любая форма расизма, ненависти и экстремизма - это то, что Яд Вашем решительно отвергает, называя подобные проявления "угрозой для будущего демократии".

"Антисемитизм - лишь одно из проявлений этой опасности. Но далеко не единственное", - заключает Даян.

Железнодорожные пути, по которым прибывали люди для отправки в газовые камеры на территории бывшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, 7 декабря 2019 года AP Photo

Даян вспоминает, как год назад технологический миллиардер Элон Маск неожиданно выступил с виртуальным обращением на старте предвыборной кампании немецкой партии AfD, назвав её "лучшей надеждой Германии" на предстоящих всеобщих выборах.

По словам Даяна, Маск тогда заявил собравшимся, что Германии "пора двигаться дальше" от исторической вины.

"Он сказал, что немцы должны отказаться от своей культуры памяти о Холокосте. И двигаться дальше. Забыть своё прошлое и идти вперёд", - пересказывает Даян.

В интервью Euronews он рассказал, что немедленно обратился к платформе X, принадлежащей Маску, чтобы опубликовать "очень жёсткое заявление".

"Если Германия откажется от своей культуры памяти и будет двигаться дальше, как советует господин Маск, это станет не только оскорблением и унижением для жертв и выживших в Шоа (Катастрофе), для всего еврейского народа. Это будет прямой и непосредственной угрозой будущему немецкой демократии, поощряя экстремистов со всех сторон и подрывая её фундамент. Поэтому это не только еврейский вопрос - это вопрос европейский", - подчеркнул Даян.

Цветы у таблички "Освенцим" в День памяти жертв Холокоста в Зале памяти в Яд Вашем, 2024 г. AP Photo

Для Даяна "двигаться вперёд" - значит делать прямо противоположное тому, за что выступает Яд Вашем. Сегодня установлены личности около 80% жертв Холокоста, однако он признаёт: исследователи никогда не смогут восстановить все 6 миллионов имён.

Как внуки жертв Холокоста сохраняют память

Число людей, переживших Холокост, стремительно сокращается, и вскоре мир останется без непосредственных свидетелей трагедии. Согласно недавнему докладу, к 2040 году в живых останется лишь небольшая часть тех, кто пережил Шоа.

"Никто не верил, что мы достигнем 5 миллионов имён", - сказал Даян в интервью Euronews, подчеркнув, что решающая роль в этом процессе принадлежит семьям выживших, и особенно их внукам.

"Есть много семей, переживших Холокост, где первое поколение молчало. Жертвы, сами выжившие, не говорили, чтобы защитить своих детей, чтобы защитить себя. Дети не спрашивали, боялись спрашивать. А потом выросли внуки, и именно они начали задавать вопросы своим бабушкам и дедушкам. И тогда бабушки и дедушки начали говорить".

Маленькая девочка держит свечу в Международный день памяти жертв Холокоста в Чешской Республике, 27 января 2026 года AP Photo

"Самым молодым выжившим в Холокосте сейчас около 80 лет, - сказал Даян, объяснив, что они были настолько молоды, что мало что помнят о тех временах. - Перед Яд Вашем и его исследователями стоит большой вопрос: "Как мы будем продолжать просвещать и помнить. Я не сомневаюсь, что когда выживших больше не останется, наступит счастливый час для отрицателей, исказителей и инверсионистов Холокоста, которые вдруг поверят, что у них есть свободное поле для распространения своей лжи без реальных свидетелей, опровергающих ее".