Король Испании Фелипе VI и королева Летиция присутствуют на траурной мессе по жертвам крушения поезда в Адамусе
No Comment

Видео. Король Филипп VI и королева Летиция на мессе в память о жертвах крушения поезда в Испании

Последние обновления:

Король Фелипе VI и королева Летиция в Уэльве вместе с более чем 300 родственниками погибших почтили память 45 жертв крушения поезда в Адамусе.

В Уэльве прошла заупокойная месса по жертвам крушения поезда в Адамусе, унесшего жизни 45 человек. На службе присутствовали король Филипп VI и королева Летисия, которые присоединились к скорбящим семьям.

В андалузский город приехали более 300 родственников. Спустя несколько недель после крушения многие признаются, что их шок не утих. Во время службы несколько родственников открыто потребовали раскрыть всю правду о катастрофе.

Помимо скорби, трагедия вновь разожгла политические страсти. Отсутствие премьер-министра Педро Санчеса и министра транспорта Оскара Пуэнте не осталось незамеченным и еще больше подогрело дискуссию об ответственности на самом высоком уровне власти.

Министр транспорта обвинил оппозиционные партии в том, что они используют трагедию, распространяя вводящие в заблуждение заявления о безопасности на железной дороге после столкновения 18 января, одного из самых смертоносных железнодорожных аварий в Европе в этом столетии. Хотя предварительный отчет указывал на трещины на путях, окончательных выводов не ожидается еще несколько месяцев.

