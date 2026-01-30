Видео. Король Филипп VI и королева Летиция на мессе в память о жертвах крушения поезда в Испании

В Уэльве прошла заупокойная месса по жертвам крушения поезда в Адамусе, унесшего жизни 45 человек. На службе присутствовали король Филипп VI и королева Летисия, которые присоединились к скорбящим семьям.

В андалузский город приехали более 300 родственников. Спустя несколько недель после крушения многие признаются, что их шок не утих. Во время службы несколько родственников открыто потребовали раскрыть всю правду о катастрофе.

Помимо скорби, трагедия вновь разожгла политические страсти. Отсутствие премьер-министра Педро Санчеса и министра транспорта Оскара Пуэнте не осталось незамеченным и еще больше подогрело дискуссию об ответственности на самом высоком уровне власти.

Министр транспорта обвинил оппозиционные партии в том, что они используют трагедию, распространяя вводящие в заблуждение заявления о безопасности на железной дороге после столкновения 18 января, одного из самых смертоносных железнодорожных аварий в Европе в этом столетии. Хотя предварительный отчет указывал на трещины на путях, окончательных выводов не ожидается еще несколько месяцев.