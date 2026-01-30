Трамп утверждает, что ХАМАС собирается разоружиться

Дональд Трамп заявил, что ХАМАС сложит оружие. Это - ключевое требование второго этапа плана прекращения огня в Газе, разработанного США.

Президент США приветствовал сотрудничество с радикальной палестинской группировкой после того, как израильские войска вернули останки последнего заложника в Газе. В ХАМАС заявили, что возвращение тела израильского солдата Рана Гвили свидетельствует о приверженности группировки перемирию, но не подтвердили факт разоружения.

На встрече с кабинетом министров в Белом доме в четверг спецпосланник президента Стив Уикофф настаивал на новости.

Они собираются разоружиться. Они это сделают, потому что у них нет выбора Стив Уиткофф специальный посланник США

Дональд Трамп, президент США: И теперь мы хотим, чтобы у ХАМАС не было никакого оружия, верно? <br>Уиткофф: Они собираются отказаться от него. Они собираются отказаться от АК-47.<br>Трамп: Многие люди говорили, что они никогда не разоружатся. Но, похоже, что они собираются разоружиться

Второй этап плана также предусматривает создание комитета с палестинских технократов, задача которых - взять на себя управление сектором под американским контролем. Комитет в частности будет отвечать за предоставление государственных услуг палестинцам, проживающим в Газе. Но нерешённым остаётся вопрос его финансирования.

Президент США Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в Белом доме, 29 января 2026. AP Photo

Третья немаловажная составляющая плана - восстановление Газы. По оценкам ООН, оно обойдется более чем в 42 миллиарда евро (50 миллиардов долларов). Очевидно, что этот процесс займет годы. На сегодня собрана лишь малая часть из этих средств.

Между тем в Газу возвращается жизнь, но условия для тех, кто вернулся, остаются чрезвычайно сложными. Тысячи семей живут в руинах. Опасность повсюду: от неразорвавшихся бомб и мин до особо токсичных отходов.

В центре города Газ находится огромная свалка под открытым небом. Каждый день грузовики сбрасывают сюда тонны мусора, которые еще ни разу не сортировались с тех пор, как четыре месяца назад закончилась война.

Некоторые потерявшие все жители Газы установили свои палатки рядом со свалкой, не найдя лучшего места для ночлега.

Здания, разрушенные в результате израильских воздушных и наземных операций в городе Газа, 29 января 2026 г. AP Photo

"Наш город переживает серьезный гуманитарный, санитарный и экологический кризис. До сих пор не вывезено более 350 000 тонн отходов. Это бомба замедленного действия для жителей", - предупреждает Хосни Муханна, представитель муниципалитета Газы.

Перед контрольно-пропускным пунктом Рафах на египетской стороне десятки грузовиков с гуманитарной помощью и материалами для восстановления ждут разрешения Израиля на пересечение границы. Израиль согласился на это после того, как тело последнего заложника было возвращено в Газу.