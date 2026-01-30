Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Трамп утверждает, что ХАМАС собирается разоружиться

Боевики ХАМАС прибывают на место поиска останков заложников в Джабалии, 1 декабря 2025 г.
Боевики ХАМАС прибывают на место поиска останков заложников в Джабалии, 1 декабря 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

На прошлой неделе США заявили, что переходят ко второму этапу плана прекращения огня, который включает разоружение ХАМАС, восстановление Газы и создание Комитета палестинских технократов, которые будут управлять повседневными делами.

Дональд Трамп заявил, что ХАМАС сложит оружие. Это - ключевое требование второго этапа плана прекращения огня в Газе, разработанного США.

Президент США приветствовал сотрудничество с радикальной палестинской группировкой после того, как израильские войска вернули останки последнего заложника в Газе. В ХАМАС заявили, что возвращение тела израильского солдата Рана Гвили свидетельствует о приверженности группировки перемирию, но не подтвердили факт разоружения.

На встрече с кабинетом министров в Белом доме в четверг спецпосланник президента Стив Уикофф настаивал на новости.

Они собираются разоружиться. Они это сделают, потому что у них нет выбора
Стив Уиткофф
специальный посланник США
Дональд Трамп, президент США: И теперь мы хотим, чтобы у ХАМАС не было никакого оружия, верно? <br>Уиткофф: Они собираются отказаться от него. Они собираются отказаться от АК-47.<br>Трамп: Многие люди говорили, что они никогда не разоружатся. Но, похоже, что они собираются разоружиться

Второй этап плана также предусматривает создание комитета с палестинских технократов, задача которых - взять на себя управление сектором под американским контролем. Комитет в частности будет отвечать за предоставление государственных услуг палестинцам, проживающим в Газе. Но нерешённым остаётся вопрос его финансирования.

Президент США Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в Белом доме, 29 января 2026.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в Белом доме, 29 января 2026. AP Photo

Третья немаловажная составляющая плана - восстановление Газы. По оценкам ООН, оно обойдется более чем в 42 миллиарда евро (50 миллиардов долларов). Очевидно, что этот процесс займет годы. На сегодня собрана лишь малая часть из этих средств.

Между тем в Газу возвращается жизнь, но условия для тех, кто вернулся, остаются чрезвычайно сложными. Тысячи семей живут в руинах. Опасность повсюду: от неразорвавшихся бомб и мин до особо токсичных отходов.

Related

В центре города Газ находится огромная свалка под открытым небом. Каждый день грузовики сбрасывают сюда тонны мусора, которые еще ни разу не сортировались с тех пор, как четыре месяца назад закончилась война.

Некоторые потерявшие все жители Газы установили свои палатки рядом со свалкой, не найдя лучшего места для ночлега.

Здания, разрушенные в результате израильских воздушных и наземных операций в городе Газа, 29 января 2026 г.
Здания, разрушенные в результате израильских воздушных и наземных операций в городе Газа, 29 января 2026 г. AP Photo

"Наш город переживает серьезный гуманитарный, санитарный и экологический кризис. До сих пор не вывезено более 350 000 тонн отходов. Это бомба замедленного действия для жителей", - предупреждает Хосни Муханна, представитель муниципалитета Газы.

Перед контрольно-пропускным пунктом Рафах на египетской стороне десятки грузовиков с гуманитарной помощью и материалами для восстановления ждут разрешения Израиля на пересечение границы. Израиль согласился на это после того, как тело последнего заложника было возвращено в Газу.

Дополнительные источники • AP, AFP

