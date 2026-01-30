Реклама

ООН призывает к олимпийскому перемирию

Доска с подписями спортсменов, лидеров и общественных деятелей в поддержку олимпийского перемирия выставлена в Олимпийском музее в Афинах, 28 января 2026 года
Доска с подписями спортсменов, лидеров и общественных деятелей в поддержку олимпийского перемирия выставлена в Олимпийском музее в Афинах, 28 января 2026 года Авторское право  AP Photo
By Jeremiah Fisayo-Bambi & Еuronews
Опубликовано Последние обновления
По древней олимпийской традиции на время состязаний в мире следует остановить войны. ООН и Италия просят планету вспомнить об этом.

ООН и организаторы зимних Олимпийских игр в Италии призвали участников идущих на планете войн и конфликтов сложить оружие на время состязаний.

Призыв прозвучал за считанные дни до старта игр и опирается на дрвенегреческую традицию "экехейрии", или олимпийского перемирия. Она зародилась в 8 веке до нашей эры и была возрождена в современности на играх 1994 года в Лиллехаммере.

"По этическим соображениям мы хотим напомнить, что олимпийское перемирие, это священное прекращение войн, должно соблюдаться, - заявил Константинос Филис, директор Международного центра олимпийского перемирия в Афинах. - Возможно, на практике это не всегда достижимо. Но наш сигнал идет во все уголки земного шара: везде, где возможно, мы должны стремиться к созданию хотя бы небольшого пространства для мира".

Директор Международного центра олимпийского перемирия Константинос Филис выступает в Афинах, 28 января 2026 года
Директор Международного центра олимпийского перемирия Константинос Филис выступает в Афинах, 28 января 2026 года AP Photo

По инициативе Италии в ООН в конце ноября 2025 года была принята резолюция о прекращении огня на олимпийский период. В последние десятилетия игры способствовали нескольким важным эпизодам перемирий - это и пауза в осаде Сараева в 1994 году и выступление двух Корей под единым флагом в 2018.

При этом Россия в 2022 году начала полномасштабное вторжение в Украину в период, когда в Пекине закрыли зимнюю Олимпиаду и готовились открыть Паралимпийские игры.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что попросил Владимира Путина в течение недели не обстреливать украинские города, однако это связано не с грядущей олимпиадой, а с сильными морозами.

Дополнительные источники • AP

