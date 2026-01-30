Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Фрагмент баннера сборной США в Олимпийской деревне в Милане (Италия), четверг, 29 января 2026 года.
No Comment

Видео. Итальянская оппозиция протестует против участия агентства ICE на зимней Олимпиаде Милан — Кортина

Последние обновления:

Итальянская оппозиция провела акцию протеста в Риме из-за подтверждения присутствия службы ICE США на зимних Олимпийских играх Милан-Кортина.

Члены итальянской партии «+Европа» провели акцию протеста у посольства США в Риме против, как сообщалось, присутствия сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), связанных с зимней Олимпиадой Милан — Кортина.

Участники акции свистели в свистки и держали плакаты с надписями против ICE. На одном из плакатов итальянских лидеров представили в образе «трех мудрых обезьян».

Депутат Риккардо Маджи заявил, что вопрос носит политический характер, раскритиковал позицию итальянского правительства и призвал дать четкий ответ.

Несколько европейских парламентариев призвали ЕС изучить возможные ограничения деятельности ICE в Европе, ссылаясь на опасения по поводу демократического контроля и соблюдения прав человека.

