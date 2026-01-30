Видео. Крупная антинаркотическая операция в Сербии: полиция изъяла 5 тонн марихуаны в Крушеваце

В четверг в Сербии прошла крупнейшая в истории страны операция по изъятию наркотиков: полиция провела рейд на объекте в селе Коньюх, где наркотики хранились крупными партиями и готовились к распространению, сообщили в МВД.

В ходе операции были задержаны двое. Полицейские также обнаружили четыре автомата и ручной гранатомет, что позволяет предположить, что объект охранялся и был частью более широкой преступной сети.

Подчеркивая масштаб изъятого, министр внутренних дел Ивица Дачич сообщил, что в прошлом году в Сербии всего было изъято около шести тонн наркотиков, добавив, что стоимость марихуаны оценивается в 7-10 млн евро.

Следователи считают, что это место служило перевалочной базой для снабжения других регионов страны, включая Белград. Делом занимаются прокуроры, специализирующиеся на организованной преступности.