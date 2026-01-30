"Мы никогда не тренируемся просто так": авиабазы Франции отражали дроновые атаки на учениях

Своими глазами увидеть, можно ли застать военную авиацию врасплох, смогли журналисты Euronew, наблюдавшие за масштабными учениями на военной базы Казо на юго-западе Франции.

В ходе операции Topaze имитировалась атаки на авиабазы, в том числе с использованием ударных дронов. Контингент должен был в рекордные сроки эвакуировать самолеты, персонал и технику при сохранении способности вести боевые действия.

Элемент неожиданности стал визитной карточкой этих маневров, рассказал капитан Арман, пилот истребителя Rafale, который участвовал в операции. По его оценкам, самым сложным оказалось "развертывание миссии в кратчайшие сроки и огромные командные усилия по скорейшей настройке самолета в условиях жесткого дефицита времени".

Участники учений узнали о них за семь часов до старта операции.

Всего в учениях Topaze участвовали 20 истребителей и 145 человек личного состава, которые следовало перегруппировать по четырем безопасным базам.

В ходе маневров также проверялась наземная служба техподдержки, для этого некоторые истребители имитировали поломки.

Через двадцать четыре часа после приказа об эвакуации учения завершились имитацией удара по самолетам противника. Истребители Rafale совершили полет в полной боевой конфигурации, оснащенные крылатыми ракетами SCALP - оружием большой дальности, предназначенным для уничтожения точных целей.

Крылатая ракета SCALP на Парижском авиасалоне в Ле Бурже, 2023 год Lewis Joly/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Маневры прошли на фоне растущей международной напряженности, отразив пристальное внимание французского командования к сценариям современных войн. "Мы никогда не тренируемся просто так. Война высокой интенсивности идет на разных фронтах, и в ответ на подобные оперативные требования мы провели эти учения", - пояснил генерал Пьер Годильер, командующий истребительной авиационной бригадой.