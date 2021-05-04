Амазония перекрывает кислород

Леса Амазонии нередко называют «зелёными лёгкими планеты», поскольку огромные массивы растительности на протяжении многих лет обеспечивали атмосферу кислородом, поглощая из неё углерод. Но с некоторых пор ситуация стала меняться, во многом в результате деятельности людей. Площадь лесов стремительно сокращается из-за масштабной вырубки и пожаров. Говорит Жан-Пьер Виньерон, сотрудник Французского национального института сельскохозяйственных исследований:

– Мы выяснили, что леса Амазонии больше не растут. Накопления углерода в них сокращаются. Это означает, что они нас больше не защищают. Но особенно тревожит, что, получается, и сам лес теперь способствует увеличению концентрации CO2. Таким образом, Амазония не поглощает углекислый газ, а становится его источником. И бороться с климатическим кризисом будет намного сложнее.

По данным научных наблюдений, за последние десять лет выбросы углекислого газа лесов Амазонии на 20% превысили объёмы поглощённого CO2. Отмечается, что всего за два последние года, с момента прихода к власти в Бразилии президента Жаира Болсонару темпы вырубки леса выросли более чем на 60%.