Демонстрации антипрививочников в Австралии

Сотни человек приняли участие в демонстрациях антипрививочников, которые прошли в нескольких крупных городах Австралии. Протестующие выступили против кампании вакцинации от коронавирусной инфекции, которая, по их мнению, навязывается правительством. Самамя крупная демонстрация прошла в Сиднее. В Брисбене митинг в парке сопровождался выступлениями музыкантов. В Медьбурне несколько участников демонстрации были задержаны полицией.
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