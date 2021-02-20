Демонстрации антипрививочников в Австралии

Сотни человек приняли участие в демонстрациях антипрививочников, которые прошли в нескольких крупных городах Австралии. Протестующие выступили против кампании вакцинации от коронавирусной инфекции, которая, по их мнению, навязывается правительством. Самамя крупная демонстрация прошла в Сиднее. В Брисбене митинг в парке сопровождался выступлениями музыкантов. В Медьбурне несколько участников демонстрации были задержаны полицией.