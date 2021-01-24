Израиль: крупные столкновения представителей ультраортодоксальных общин с полицией

В Ашдоде и Иерусалиме произошли столкновения между представителями ультраортодоксальных общин с сотрудниками израильской полиции. Причина - попытка закрыть там действующие религиозные учебные заведения. На протяжении всей пандемии многие ультраортодоксы нарушают санитарные правила, призванные препятствовать распространению коронавирусной инфекции: люди не носят маски, проводят свадьбы и похороны с большим числом присутствующих. Все это не может не влиять на эпидемическую ситуацию. На ультраортодоксальную общину приходится более трети случаев заражения коронавирусом в Израиле, и это при том, что она составляет немногим более 10% от всего населения.
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