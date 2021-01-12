ВОЗ: "Популяционный иммунитет сформируется лишь к концу года"

В штаб-квартире ВОЗ в годовщину первого летального исхода от COVID-19 в Ухани подчеркнули, что, несмотря на вакцинацию, так называемый "популяционный иммунитет" если и появится, то в лучшем лишь в последнем квартале 2021-го года.

А пока в Европе пытаются взять под контроль вторую волну пандемии, которая может, по мнению ряда экспертов, перейти в третью волну распространения инфекции.

Уровень заражений в республике Ирландия за последние три недели вырос десятикратно - и специалисты связывают эти цифры с активным хождением нового штамма вируса, уже названного британским, именно им были инфицированы в течение нескольких дней более половины тех, кто прошел тестирование.

Власти, по их словам, сумели остановить экспоненциальный рост вирусоносителей с помощью локдауна, который продолжался полтора месяца, но с середины декабря Ирландию догнала новая волна эпидемии, а череда праздников ситуацию ухудшила.

В настоящий момент именно в этой стране регистрируют больше всего зараженных в расчете на миллион человек.

Озабоченность, как подчеркивается, вызывает не только количество зараженнызх, но и положение в стационарах, где, как заявляют врачи-клиницисты, ситуация вот вот станет чрезвычайной.

В Британии, где заражены свыше трех миллионов жителей королевства, а почти 82 тысячи человек умерли от вызванного коронавирусом COVID-19, Лондон всеми силами пытается ускорить темпы и масштабы прививочной кампании.

Для этого создаются так называемые вакцинодромы, чтобы те, кто входит в число первоочередников, жили бы от них в радиусе не более 10 миль (это примерно 17 километров).

Глава минздрава королевства Хэнкок взывает к чувству ответственности: "Но несмотря на то, что мы расширяем вакцинацию, мы вновь обращаемся ко всем и каждому: наш первейший долг, всех нас - тщательно соблюдать меры предосторожности, следовать правилам социального дистанцирования. Только так мы может поддержать нашу систему здравоохранения. Мы все должны засучить рукава и воплотить этот амбициозный план в жизнь. Так что продолжайте оставаться дома. Этим вы спасаете жизни".

В Албании с ее почти трехмиллионным населением с начала эпидемии были выявлены чуть больше шгестидесяти трех тысяч зараженных, от последствий инфекции скончались свыше тысячи двухсот пациентов.

Власти объявили о начале прививочной кампании, одновременно сообщив, что ЕС не поддержал страны Западных Балкан в том, что касается снабжения вакцинами.

Так что официальной Тиране пришлось выходить из положения самостоятельно, как на это указал Эди Рама, премьер-министр Албании: "Мы, осознавая ответственность, сумели сделать так, чтобы албанцы не остались последними в очереди на получение этого препарата".

В этот вторник кабинет министров Португалии должен решить, будет ли введен новый национальный локдаун.

Число зараженных, как сообщает Лиссабон, приближается к полумиллиону человек.