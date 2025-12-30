Скандал в десантных войсках бундесвера: экстремизм, сексизм и насилие

Десант — одно из элитных подразделений вооруженных сил Германии, которые в основном задействуются на ранних этапах операций, во время военной эвакуации и для охраны стратегически важных объектов.

Согласно расследованию газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), сейчас в адрес немецких десантников сыплются обвинения в правоэкстремистской деятельности, сексуальном насилии и употреблении наркотиков.

Скандал начался после рапорта, который написали две женщины-военнослужащие парламентскому уполномоченному по делам вооруженных сил. В настоящее время военная юстиция, прокуратура и служба военной контрразведки (MAD) проводят расследования, в частности, в 26-м парашютном полку в Цвайбрюккене, земля Рейнланд-Пфальц.

По данным FAZ, первые последствия уже наступили: увольнения, запрет на ношение формы и замена командира полка.

Согласно внутренним документам, имеющимся в распоряжении FAZ, проблемные практики, очевидно, допускались в десантных войсках в течение многих лет. К ним относятся правоэкстремистские лозунги, антисемитские оскорбления и чрезмерное употребление алкоголя и наркотиков.

Женщины-солдаты также сообщали о сексуальном насилии, унизительных высказываниях и атмосфере, в которой жалобы часто интерпретировались как нелояльность. Также говорится, что в некоторых боевых ротах женщин воспринимали не столько как товарищей, сколько как мешающий фактор.

Согласно отчету, те, кто хотел защитить себя от инцидентов, рисковали подвергнуться остракизму или переводу в другие части. С другой стороны, обвиняемые часто оставались в подразделении.

Кроме того, существуют ритуалы, которые официально объясняются "соблюдением традиций", но с юридической точки зрения являются проблематичными. К ним относится насильственное прикрепление значка парашютиста, во время которого каждому слушателю курса разрешалось ударять по булавке, пока значок не впивался в кожу до крови. Считается, что солдаты выдерживали эти ритуалы из желания принадлежать к группе. По данным FAZ, тех, кто не хотел принимать участие, преследовали.

По мнению Министерства обороны, подобная практика недопустима во всех отношениях и является уголовным преступлением в соответствии с Военным уголовным кодексом Германии.

Проблемы в элитных подразделениях бундесвера

Проблемы в элитных подразделениях не ограничиваются Цвайбрюккеном: аналогичные явления наблюдались и в командовании сил специального назначения (KSK) в Кальве. В структурном плане здесь наблюдается параллель с десантниками: разрозненные подразделения, высокие физические и психологические нагрузки, ярко выраженное элитарное сознание — и в то же время культура, в которой преданность группе ставится выше формальных правил.

По данным MAD, в KSK также стало ясно, что предупреждающие сигналы не принимались во внимание в течение многих лет. По данным Бундестага, в период с 2017 по 2021 год MAD расследовала около пятидесяти случаев подозрений в наличии правого экстремизма в подразделении. Последствия: несколько солдат были уволены, другие переведены, а одна рота была окончательно расформирована.

АРХИВ - Солдаты командования спецназа бундесвера KSK принимают участие в учениях в Кальве 5 февраля 2004 года. Thomas Kienzle/AP2004

Один случай, произошедший в 2020 году, вызвал всенародное возмущение, когда стало известно, что Филипп С., сержант-майор из второй роты KSK, хранил на своей частной территории оружие, боеприпасы и взрывчатку из запасов бундесвера. Среди них был автомат АК-47 и около двух килограммов взрывчатки, а также правоэкстремистские издания, которые были изъяты в ходе расследования. Однако в суде не удалось доказать правоэкстремистский мотив преступления.

Солдат был осужден исключительно за нарушение законов об оружии и получил условный срок. Вторая рота KSK была расформирована в связи с обнаружением правоэкстремистских тенденций и токсичной культуры руководства в рамках реформы 2020 года, как говорится в итоговом докладе тогдашнего генерального инспектора Эберхарда Цорна.

Текущие ежегодные отчеты Службы военной контрразведки (MAD) ясно показывают, что правый экстремизм остается актуальной проблемой в бундесвере: в 2024 году было рассмотрено в общей сложности 1159 случаев подозрений в экстремизме, в том числе 216 новых случаев, признанных таковыми в области правого экстремизма.

Почему система вступает в силу так поздно?

Согласно §10 Закона о военнослужащих, офицеры бундесвера обязаны незамедлительно сообщать по цепочке командования о случаях экстремизма, уголовных преступлениях или серьезных служебных нарушениях. Командиры рот и батальонов несут особую ответственность: они должны документировать подозрительные факты, содействовать расследованию и, в случае серьезных обвинений, привлекать военных дисциплинарных юристов или гражданские органы прокуратуры.

Офицеры и унтер-офицеры должны служить примером для подражания, осуществлять надзор и заботиться о благополучии своих подчиненных. Их приказы должны отдаваться только при исполнении служебных обязанностей и в соответствии с законом и международным правом. В то же время они должны проявлять сдержанность и вне службы, чтобы не поставить под угрозу доверие военнослужащих.

В то же время отчеты Центра военной истории и социальных наук бундесвера свидетельствуют о том, что в изолированных элитных подразделениях, испытывающих большие нагрузки, жалобы не принимаются во внимание на протяжении многих лет. Причиной тому, как утверждается, является опасение поставить под угрозу боевую готовность или репутацию подразделения.

К солдатам, нарушающим свои обязанности, могут быть применены дисциплинарные меры, такие как увольнение, понижение в должности или демобилизация. Однако на практике такие санкции обычно вступают в силу лишь на поздней стадии, когда требуются явные доказательства неэффективности руководства.