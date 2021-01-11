COVID-19 в ЕС: "новая волна", новые заражения и новые ограничения

В ФРГ микробиологами из университета Тюбингена был обнаружен фермент, без которого коронавирус не может мультиплицироваться.

В случае, если будет установлен способ подавить действие этого вещества, то открытие сожет стать первым шагом на пути разработки противовирусных препаратов.

Летальным исходом заболевание, вызванное SARS-CoV-2, закончилось для более чем сорока одной тысячи жителей Германии, рост числа зараженных не снижается.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Начало года мы все встречаем со смешанными эмоциями. Мы надеемся, и не без оснований, что постепенно возьмем эпидемию под контроль, тем самым возвращая себе свободу. Но, с другой стороны, мы все свидетели второй волны заражений, и следующие зимние недели могут стать самыми сложными на протяжении всей пандемии".

В Швеции - стремительный рост числа смертей, связанных с Covid-19, в ЕС - королевство входит в первую десятку стран по количеству летальных исходов на миллион человек, с нынешней недели у властей появилась возможность вводить существенные ограничительные меры на законодательном уровне, соответствующий документ парламент принял в пятницу.

Во Франции комендантский час удлинен уже в 25 департаментах, правительство всеми силами пытается избежать третьего локдауна, но по мнению председателя Научного совета, на основе рекомендаций которого Макрон и Кастекс вводят ограничения, эта мера неизбежна.

Сложная ситуация в Марселе, где был обнаружен семейный очаг заражения - новым штаммом, вывезенным из Соединенного Королевства.

Мишель Рубирола, заместитель мэра Марселя: "Семейные торжества, вирусоноситель приехал из Британии, все собрались, и все заразились".

В Чехии в столице недовольные ограничениями собрались в Пражском граде под лозунгами "Чехия должна открыться".

"Они крадут наши жизни, они диктуют нам, что мы делать можем, а что - не можем. Мы им этого не позволим", - говорит этот манифестант.

Карантин в Чехии действует с 22-го октября, 7-го января правительство объявило о его продлении еще на 14 дней - минимум до 22 января.